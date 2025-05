Luciana Elbusto confesó en vivo el affaire con Diego Brancatelli y fue defenestrada por sus compañeros: "Zorra"

El Brancagate logró opacar hasta la mismísima Wanda Nara. El affaire más explosivo de mayo inició con numerosos misterios que terminaron por confirmarse. La tercera en discordia, Luciana Elbusto, fue la encargada de exponer los hechos. La mujer, acusada de no ser clara ante las declaraciones, se cansó y dijo todo lo que tenía para decir.

Luego de revelar que "pasaron cosas" con el periodista de Argenzuela, la mujer fue duramente criticada por sus compañeros de ISPA, el programa donde la mujer se desempeña como periodista de espectáculos.

"Luciana de verdad, con el corazón te digo, siento que me mentiste", expresó Diego Suárez Mazzea, a lo que Elbusto respondió: "No te mentí a vos, le mentí a todo el mundo, ¿Sabés lo qué es mirar a una amiga y que te digan 'mira lo que están diciendo de vos' y mentirle?"

Luego, la mujer habló del pacto de silencio con Cecilia Insinga y Diego Brancatelli: "Los tres decidimos esto, los tres dijimos que íbamos a negar todo. Yo sentía que yo iba a ser la traicionera si a alguien le decía algo, ¿Y si se filtra algo de dónde salió?, ¿Quién es la que trabaja en chimentos?, y así terminó siendo, todo apuntó a mi".

Luego, uno de los panelistas que conforman la mesa de ISPA, habló indignado: "Puedo entender lealtades, porque hubo un diálogo. Pero también, lealtad con un equipo que hemos sido una contención, creímos en tu palabra. Me siento traicionado, puse las manos en el fuego y dije 'Luciana dijo esto y yo le creo, confío en ella'".

Diego Mazzea junto a Luciana Elbusto. Créditos: Captura / Canal Net TV

"Todos los colegas me empezaron a llamar. Tenía mucha información, muchos datos, ya no sabía como refutar, entonces me dijeron 'vos estás perdiendo credibilidad y quedas como la conventillera en esto'. Cuando llegó el momento que bueno, uno llora, llorás porque tenés presión de todos lados, de que le estás mintiendo a un compañero en la cara, a una amiga".

Luego, Mazzea le pidió explicaciones a la mujer sobre la incógnita llamada entre Cecilia Insinga y Luciana Elbusto: "Se habló todo, los tres entendimos en la situación en la que estábamos metidos, cada uno en su rol".

Elbusto entró en pequeños detalles sobre la conversación que mantuvo con la esposa de Brancatelli: "Ella se enteró el martes, al otro día que empezaron a salir cosas. El lunes no lo sabía". Luego, la periodista confesó que Cecilia le dijo "zorra", tal como se rumoreaba en su momento.

Luego, Diego Suárez lapidó a la periodista: "Sos tan culpable como Diego, tenías muy claro de que Diego estaba casado. Te juro que te banqué y esto fue una desilusión tan grande".

Elbusto se sensibilizó: "Nadie busca cuando va a nacer un sentimiento por alguien. Se fue dando, no lo buscamos ninguno de los dos. Yo hace cinco años que estoy sola, uno no elige con quien te pasa algo. Hemos dicho 'nunca más', lo hemos intentado".