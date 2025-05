El Chato Prada rompió el silencio sobre la supuesta infidelidad de Lourdes Sánchez: "Conozco todos..."

Fernanda Iglesias lanzó una bomba en PuroShow el pasado jueves 15 de mayo al revelar que Lourdes Sánchez le estaba siendo infiel a el Chato Prada con Ramón Vegas, un empresario español que tiene un hotel en Tulum, donde se hospedó la bailarina por trabajo. La panelista del ciclo compartió en el programa que se emite por Eltrece pruebas de esta supuesta infidelidad, algunas fotos de Sánchez y Vegas muy acaramelados.

En medio de esta escandalosa situación, Intrusos logró obtener la palabra de la modelo y también del gerente artístico de canal América. En primer lugar, Sánchez, por medio de un audio, desmintió rotundamente semejante e insólito rumor.

Fernanda Iglesias reveló en Puro Show este affaire. Créditos: captura de pantalla Youtube Eltrece.

El supuesto amante de la modelo sería Ramón Vegas. Créditos: captura de pantalla Youtube Eltrece.

Mientras que Prada, también coincidió con su pareja y explicó el motivo el motivo del viaje de Lourdes al país mexicano, así como también las imágenes que circularon como teóricas pruebas. "Conozco todos los movimientos de Lourdes... no sé, pueden decir cualquier cosa", dijo "Chato", al mismo tiempo que contó que en ese momento en el que estalló todo se encontraba en el control de Lape Club Social.

En cuanto a la razón de por qué todo el tiempo los separan, el productor expresó: "No tengo la menor idea. Siempre fue como una cosa de que tuvimos doble pareja todo el tiempo. Hace poquito decían que estaba con una modelo. Escuchamos tantas cosas todo el tiempo..."

Esto fue lo que dijo el Chato Prada en Intrusos sobre Lourdes Sánchez

Respecto al viaje de Lourdes Sánchez, el Chato Prada explicó que es algo habitual como parte de su trabajo. "Fabián Parolari, que es amigo, la lleva a Lourdes para promocionar el lugar y forma parte de un laburo. Estoy al tanto absolutamente de todos los movimientos de Lourdes, no es que es una sorpresa", comentó Prada.

Y luego, tras asegurar que se comunicará con Fernanda Iglesias para consultarle de dónde sacó semejante versión, el gerente artístico del canal dejó en claro que su relación con la madre de su hijo está intacta. "Nosotros estamos juntos, recontra felices, siempre encarando proyectos juntos. Ella me acompaña mucho en la gestión de América y yo la acompaño mucho en la gestión de lo que está haciendo en el teatro en Corrientes. La verdad es que nosotros estamos recontra felices y siempre unidos con nuestras familias", aclaró el productor.

"No hay muchos más para decir. Después que digan que estamos separados, no sé a qué obedece. Pero estando en el medio, siempre aparecen este tipo de cosas", explicó el Chato Prada. "Vos ves la foto y decís qué esto, pero pasa que Lourdes se saca diez millones de fotos con un montón de gente poniéndole buena onda, y como yo también me saco un montón de fotos con un montón de gente...", finalizó muy tranquilo el gerente.