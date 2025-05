La reacción de Lourdes Sánchez tras ser acusada de serle infiel al Chato Prada con un millonario español

Un gran escándalo se desató este jueves cuando la periodista Fernanda Iglesias aseguró que Lourdes Sánchez engañó al Chato Prada con un empresario español. Ante esta versión, la bailarina rápidamente salió a aclarar los tantos sobre su vínculo con el dueño de un hotel en Tulum, México.

Según la información que reveló Iglesias, Sánchez llegó a ser parte de un casamiento maya en 2024 con el millonario en cuestión, y para reforzar el rumor la periodista compartió al aire en Puro Show (El Trece) un par de fotos en las que se puede ver a la pareja de Prada muy cerca del empresario Ramón Vegas.

"Estoy en shock la verdad, no sé mucho que decir más que es una locura. No sé qué hacer, estoy viendo qué medidas tomar. Me parece un montón", expresó Lourdes Sánchez en diálogo con Ángel de Brito por Bondi Live.

En tanto que sobre el hombre señalado como su presunto amante, la bailarina explicó: "Ramón es uno de los socios y dueños de un hotel que fui todo el año pasado a hacer contenido y promociones de inversión. Les había garpado tanto la primera vez que... Además, me hice super amiga. Viajé varias veces a varios eventos. Este año todavía no pude ir por mis compromisos en Corrientes. Me llevo super bien con esta persona, es casi una relación amistad. He subido fotos con él y con otras personas".

El descargo de Lourdes Sánchez sobre la versión de un presunto amorío con un empresario

Luego, Lourdes Sánchez remarcó: "No me casé. Allá lo que sí se hace es muchos rituales mayas, yo he subido a mis redes. Se hacen mucho esas ceremonias para aquellos que ponen un hotel, cuando se apoderan de un suelo le tienen que brindar un homenaje a los mayas. Es todo un montón, no sé si reírme o llorar".

Por último, sobre su situación con el Chato Prada, Lourdes Sánchez aclaró: "Nosotros nos llevamos demasiado bien y entendemos el juego. Tenemos una relación muy sincera, nos contamos todo. Es la manera que encontramos de llevarnos bien y estar tantos años juntos. La gente nos pregunta si estamos juntos delante de nuestro hijo Valentín por los rumores, cuando nos ven juntos. Yo me río y El Chato también pero perjudican a mi hijo. Jodemos con la pareja abierta pero no la tenemos, es parte del juego. Nosotros tenemos una relación que es nuestra, íntima y no la vamos a ventilar".