Una famosa modelo argentina habría tenido un romance con el amante de Lourdes Sánchez: de quién se trata

El supuesto romance entre Lourdes Sánchez y el empresario español Ramón Vega sigue generando un verdadero revuelo en el mundo del espectáculo. Lo que parecía un simple rumor comenzó a escalar y ahora, otro nombre de peso se suma al escándalo: nada menos que el de Ivana Nadal.

Ivana Nadal se suma al romance polémico de Lourdes Sánchez

La historia dio un giro inesperado cuando Juan Etchegoyen reveló en su programa que la modelo Ivana Nadal también habría tenido un vínculo estrecho con el millonario dueño del exclusivo hotel Casa MAM. “Quiero abrir el programa de hoy con el tema que ha dado a conocer Fernanda Iglesias. ¿Se casó en secreto Lourdes Sánchez con un empresario mexicano?”, lanzó Etchegoyen para calentar motores, y rápidamente soltó la bomba.

Ivana Nadal habría salido con el empresario. / Foto: @ivinadal

Según sus fuentes en Tulum, Ivana Nadal habría sido más que amiga de Ramón Vega y el affaire habría comenzado cuando la influencer se instaló en México para rehacer su vida lejos de los flashes argentinos.

Pero eso no es todo. Lourdes Sánchez, que hasta ahora se había mantenido al margen, decidió enfrentar los rumores. “Hoy hablé con Lourdes sobre este tema, me había llegado el dato que le iba a iniciar acciones legales a Fernanda. Lourdes me dice que prefiere el diálogo siempre pero a mí me cuentan que eso podría darse si esa charla no frena a la periodista”, reveló el conductor.

La pareja también secreta. / Foto: Archivo - @ivinadal

Mientras tanto, el nombre de Ivana Nadal vuelve a sonar fuerte. “Me cuentan que cuando Ivana se instala en México para vivir conoce a este empresario millonario que a él la deslumbra Ivana y estuvieron unos meses juntos y que siguen en contacto de vez en cuando”, detalló Etchegoyen, dejando en claro que el vínculo, aunque del pasado, no estaría completamente terminado.