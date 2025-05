Tras el escándalo con Luciana Elbusto, revelaron qué perspectivas laborales tiene Diego Brancatelli en C5N

En medio del conflicto desatado por la filtración de los polémicos chats entre el conductor y Luciana Elbusto, en A la Barbarossa (Telefe), la panelista Analía Franchín expuso la postura del canal ante la ausencia del periodista. “Brancatelli el lunes no fue a su programa, dijo que esos días no iba. Lo que me informan es que en C5N tomaron la decisión de exigirle que se presente. Fue como decirle: ‘si te gusta el durazno, bancate la pelusa’”, afirmó. Además, cuestionó duramente su actitud: "Él optó por no hablar porque considera que es un tema personal, pero lamentablemente es una figura pública. Ayer tuvo una actitud que no me pareció en lo más mínimo: cuando le dijo a un movilero ‘yo estoy anotando a cada uno de ustedes, los que dijeron verdades y mentiras’. Eso no estuvo bien. Es una situación fea, pero el primero que tenía que haber cuidado a su familia era él".

En medio de la polémica, Cecilia Insinga intervino durante una emisión de Mujeres Argentinas, donde Elbusto estaba siendo entrevistada. A través de un mensaje dirigido a la conductora María Belén Ludueña, exigió que se dejara de difundir el asunto: "No sabe qué decir para seguir saliendo en cámara. Diego no la bloqueó, simplemente quiere que pare", expresó con firmeza. También rechazó el tono humorístico que intentó darle su colega: "Esto no es para causar ni una mínima sonrisa". Finalmente, hizo un llamado emotivo: "Nos falta una charla con Diego. Por favor, lo pido por mi familia y mis hijos".

Durante años, Luciana Elbusto y Diego Brancatelli rechazaron los rumores, pero finalmente admitieron que sostuvieron un romance que se extendió por cinco años aproximadamente. El escándalo por la infidelidad llevó al comunicador a rogar públicamente que respetaran la privacidad de su familia. "Estoy harto, no sé de qué manera pedir que no pongan imágenes de mis hijos. Está mal, tienen 6 y 9 años", imploró durante el programa Argenzuela. Sin embargo, el conflicto escaló cuando surgieron nuevas revelaciones sobre su situación laboral.

Cecilia Insinga habría cortado la entrevista en El Trece con Luciana Elbusto.

Mientras Brancatelli enfrenta críticas y presiones laborales, Elbusto buscó quitarle gravedad al asunto con comentarios irónicos. Sin embargo, su estrategia no fue bien recibida, especialmente por Insinga, quien consideró inapropiado tratar con liviandad una situación que afecta a menores. La tensión entre las partes sigue en aumento, sin señales de que el conflicto vaya a apaciguarse pronto.

Analía franchín expuso la postura del canal ante la ausencia del periodista Diego Brancatelli.

Con declaraciones cruzadas y C5N exigiendo la vuelta de Brancatelli, el desenlace de esta historia aún es incierto. Mientras algunos piden que se respete la intimidad de los involucrados, otros insisten en seguir profundizando en el tema. Lo claro es que, más allá de las posturas públicas, el daño emocional ya está hecho, especialmente para las familias afectadas.