Salió un polémico video de Luciana Elbusto burlándose de Cecilia Insinga

La productora de moda Luciana Elbusto continúa en el centro de la controversia tras admitir su relación furtiva con Diego Brancatelli, marido de la también periodista Cecilia Insinga. Ahora, la panelista volvió a ser trending topic luego de compartir un polémico clip en TikTok en el que, aparentemente, ironiza sobre la situación conyugal de la esposa del conductor de C5N.

En el video viral, se observa a Elbusto riendo mientras interactúa con un audio humorístico: “No, no, no, no. Dios dijo, ‘no desearás la mujer de tu prójimo’. A ustedes les dijo. A nosotras no nos dijo nada. ¿Qué me miras así? Lo dijo Dios”. La publicación desató críticas por su tono, interpretado por muchos como una burla hacia Insinga.

Este miércoles, durante su participación en SQP (América TV), la mediática profundizó en los detalles del affaire que sacudió al mundo del espectáculo. Luciana reveló que el escándalo fue abordado entre los tres involucrados."Fue una decisión de los tres porque Diego no es de hablar. Los tres hablamos por teléfono. El primer día se negó todo completamente. Ceci agarró y me dijo 'yo sé que vos no filtraste esos chats'", relató.

El video de Luciana Elbusto que apuntaría contra Cecilia Insinga

La confesión pública de Elbusto reavivó el debate sobre la posición en la que se vió expuesta luego de negar rotundamente su relación con Diego Brancatelli. Por eso este video que acaba de publicar la deja muy mal parada ya que muchos colegas la han defendido en medio del escándalo.

Por ahora, ni Brancatelli ni Insinga han respondido a las últimas declaraciones. Sin embargo, la repercusión del caso sigue creciendo, alimentando rumores y dividiendo opiniones en las redes sociales.