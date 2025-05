Gerardo Romano fulminó a Julio Chávez por sus dichos sobre Ricardo Darín: "Que se meta la lengua en..."

En una entrevista que no pasó desapercibida, Gerardo Romano se refirió sin filtros a la tensión que viene escalando entre Ricardo Darín y Julio Chávez. Invitado al programa Sola en los bares, el actor fue tajante con sus palabras y se posicionó claramente del lado del protagonista de El secreto de sus ojos, a quien considera un amigo y un profesional de primera línea.

Los dichos de Gerardo Romano apoyan a Darín

La chispa que encendió el fuego de toda esta batalla cultural y verbal fue una declaración de Chávez, quien había dicho que Darín tiene “el talento de sociabilidad” haciendo referencia a que su éxito se debe más a su habilidad para vincularse que a su talento actoral.

Gerardo Romano defendió a Darín. / Foto: Captura

Como todo buen compañero y amigo, Gerardo Romano no se quedó callado. “Eso es un eufemismo. Es como decirle a alguien que llegó a donde está por hacer lobby, no por mérito propio. La verdad, para que lo diga un actor… debería meterse la lengua en otro agujero”, disparó sin anestesia y mostrando una molestia tan clara como justificada por el mal momento que está viviendo Ricardo Darín.

Durante la charla con Karim González, el actor también cuestionó la idea misma de “inteligencia social” usada por Chávez: “La inteligencia es algo individual, no puede ser social. Decir eso es sacarle valor al esfuerzo y talento que tiene Ricardo”. Y para reforzar sus dichos, trajo al recuerdo una anécdota del rodaje de La Fuga, en la que Darín pasó horas bajo una ducha helada en Ushuaia por el bien de una escena: “Yo me quejaba y él se bancó tres horas de frío extremo. Se puso la camiseta por la película”.

Ricardo Darín también le contestó a Chávez. / Foto: Archivo

Además, Gerardo Romano no escatimó en elogios para su colega y remarcó que Darín no solo ha llegado a la cima, sino que sigue desafiándose. “Cuando pensás que no puede hacer más, aparece con El Eternauta y vuelve a superarse. Es como estar parado en el Aconcagua y que te diga ‘voy por el Everest’. Eso hace Ricardo”, dijo con pura admiración genuina.

Lejos de calmar las aguas, esta declaración pública suma un nuevo capítulo a la tensión entre los actores que ya había dado qué hablar en los pasillos del espectáculo. Lo cierto es que para Gerardo Romano la discusión no pasa por simpatía o popularidad: “Darín está donde está por talento, compromiso y huevos. Lo demás es cháchara”.