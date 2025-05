Revelaron que Diego Poggi le habría sido infiel a su pareja con un ex Gran Hermano

Una insólita dupla captó la atención de los medios cuando se difundió el rumor que apuntaba a que el conductor Diego Poggi habría engañado a su prometido con el exconcursante de Gran Hermano 2025 Santiago Bati Larrivey.

Este miércoles, el programa Intrusos (América TV) reveló un supuesto vínculo entre Poggi y el exparticipante del reality. La especulación surgió tras una publicación en X (ex Twitter), donde se aseguraba que el conductor y Larrivey habían sido vistos saliendo juntos de un baño en Telefe, en una situación comprometedora, pese a que ambos tienen pareja. Rodrigo Lussich fue quien leyó los mensajes en cámara, en medio de un divertido ida y vuelta con Pallares y el panel.

Frente a los rumores, Bati salió al cruce: "Es imposible en Telefe. Obviamente es mentira. A Diego -Poggi- no lo conocía hasta que salí de la casa. Lo conocí más en el All Access y la verdad es que es respetuoso". Además, agregó: "Me parece que el rumor salió de una vez que vieron a Poggi en el debate y el fandom de Furia inventó este rumor para (...)", y bromeó: "Poggi es hermoso, pero estamos los dos en pareja".

Los detalles del escándalo de la separación de Diego Poggi por el supuesto affaire con el ex Gran Hermano

Más tarde, los involucrados coincidieron en el streaming del reality, donde el ex Gran Hermano aclaró, en tono jocoso: "Lo nuestro es imposible, Diego", y remató: "Inventos, inventos de la gente mala de las redes". Durante su participación en el programa de Poggi, Larrivey insistió: "¡Son inventos! ¡Son inventos!", recordando que lleva cuatro años en una relación estable.

El conductor fue acusado de infiel por su propia pareja tras conocerse el rumor de su affaire con el exGH.

Foto: Instagram @poggi

No obstante, el arquitecto, prometido de Diego Poggi, habría compartido dos enigmáticas publicaciones en su Instagram privado, que luego se viralizaron: "A veces, las promesas más dulces esconden las mentiras más amargas" y "Por un poco de lech*, te cag**** en todo"*. Estas frases avivaron aún más la polémica en torno al escándalo.