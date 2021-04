Diego Poggi contó la verdad sobre su renuncia a TN y lanzó un dardo contra Alberto Fernández

Hace algunos días, se conoció la noticia de la renuncia de Diego Poggi a TN. Tras algunas de un cruce entre el periodista y el gerente de noticias de Artear, finalmente el propio protagonista salió a aclarar los tantos.

En un ida y vuelta con sus seguidores en la red, alguien le preguntó “¿Por qué no estás más en TN?”. A lo que Poggi respondió tras un breve titubeo: “No sé. Poca guita, me estaba aburriendo y a veces uno tiene que pegar el volantazo”.

Tras su salida de la televisión, Digo sigue adelante de 17 a 20 horas en Radio Berlín. Para aquellos que insistieron con su vuelta a la TV, aclaró: “Si me quieren llamar, bienvenido sea igualmente, claro. Yo escucho a todo el mundo, por favor, un placer”.

Sus seguidores también le preguntaron si le gustaría ser parte de Bendita, el programa de Beto Casella en El Nueve. “Me encanta Bendita. Es uno de los dos programas que miro. Veo Bendita y el programa de Jey Mammón. Pero no, prefiero mirarlo desde mi casa. No sé si estaría ahí en el panel opinando de la gente y todo eso”, detalló el presentador.

“¿No te sentís que te falta algo al no estar en la tele?”, le preguntaron al periodista, y este respondió: “El sueldo nada más, como en cualquier trabajo. No, amigos, no es como que me muero por estar en la televisión. Me gusta la radio”.

Por último, Poggi se refirió a un mensaje de un seguidor que le pidió que “bardeara” a Alberto Fernández. Allí optó por marcar un límite pero no se privó de lanzar un filoso dardo. “No, chicos, hay que respetar la investidura presidencial. Igual se bardea solo. Paciencia, argentinos, paciencia”, expresó.