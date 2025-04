El comentario fuera de contexto de Cinthia Fernández que enfureció a Yanina Latorre: "Yo no soy una nenita de..."

El enojo de la mujer, no es casualidad. Cinthia Fernández había sido confirmada como una de las panelistas de LAM (América TV). Sin embargo, para poder acompañar a sus hijas y seguir estudiando, decidió dar un paso al costado. Tras su salida, la bailarina fue defenestrada por algunas de sus compañeras, como Yanina Latorre.

"No me merecía irme así. Decidí no irme como una loquita porque siempre termino haciendo yo la loca pero hubo una falta de códigos bastante grande. No entendí nunca porque hicieron lo que no nos gusta que nos hagan. Ustedes filtraron, creo que era de tu celular, el chat con el que yo peleó con Yanina. Fue innecesario". Expresó la mujer, indignada ante lo sucedido.

Pero, las declaraciones no terminan, y Fernández apuntó nuevamente contra Yanina Latorre en Bondi Live. La conversación inició por la acusación de la conductora de "vivir de canjes", algo que enfureció a la modelo: "Esta hija de puta estudia de canje, ¿Y yo que te tengo que contestar?, vos le pagas 1500 dólares la di tella a tu hija, yo no soy una nenita de mamá que me pagan todo"

"Después me dicen que no tengo humor, ¡NO!, como vos tampoco tenés humor con lo que sabemos que te duele. Me molesta, no entiendo la hazaña, no entiendo la bronca. ¿Querés criticarme otra cosa?, Criticámela. Pero encima con un odio, 'esta hija de puta estudiando por canje no se le cae la cara de vergüenza. Cobro canjes igual que vos, no hacemos algo muy distinto". Finalizó enojada, Fernández.

¿Qué respondió Latorre?

"Ella es muy fondo de olla. Ella no está en ningún lado, está peleando por un canje con la ex del marido violento. Yo soy conductora, estoy a otro nivel", ella fue a garrapiñar a dos portales, habló de mi hija, es una pobre chica que no entiende nada". Fue a hacer un drama 'porque yo no me meto en sus cosas dolorosas', y no tenés que meterte, porque todas me quieren pegar con que una vez me metieron los cuernos, cambien la estrategia", dijo Latorre en El Observador.

Recalcando lo que dijo Fernández, expresó: "'Yo voy a la universidad de canje porque no lo puedo pagar porque mantengo a mis hijas, y yo no digo nada de que Lola va a Di Tella y que paga 1500 dólares', ¿Y a ella qué le importa lo que hace Lola?, siempre cobra Lola".