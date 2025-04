Yanina Latorre disparó contra Cinthia Fernández y aseguró que "es una metida"

Una vez más, Yanina Latorre no se calló nada de lo que pensaba y disparó contra Cinthia Fernández. Todo ocurrió a raíz de los videos que circularon en los últimos días en los que se lo ve a Roberto Castillo, pareja de la mediática, insultando a su ex.

Además, la otra semana también tuvieron otro enfrentamiento cuando el abogado buscó a sus hijas y no llevó la sillita reglamentaria para que puedan trasladarse en auto. Ahí se originó un tenso ida y vuelta en el que participó Fernández.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo

A raíz de esto, Latorre dijo: "Me cansé de escuchar pelot*** porque Fernández opera, opera y manda. Pero lo cierto es que el fin de semana Castillo y ella, que no tiene nada que hacer en el vínculo de Castillo con su ex mujer, Daniela. Porque cuando vas a buscar chicos, si hay menores, la nueva novia... como lo vengo diciendo de la China y Wanda. ¡Se tiene que quedar en la casa! Hay una nena de dos años y hay que entender que este bol**** de Castillo y su ex, van a ser papá y mamá de esas criaturas toda la vida".

"Pero Cinthia que es una metida y que no entiendo por qué se enarboló en contra de la mina. Porque ella estuvo del otro lado y le costó mucho cobrar una cuota alimentaria y, lamentablemente, Cinthia, con todo el amor del mundo, por más que vos creas que tengo algo contra vos, no es así", disparó.

Yanina Latorre

"¡Cuando tenés razón, tenés razón, Cinthia! ¡Pero en esta no tenés razón! Fueron a la puerta de la casa de la mina. ¿La mina puede estar loca? Ok ¿Puede estar despechada? Ok, porque dice que Castillo y Cinthia empezaron estando con ella, ponele que no y le creo a Fernández. Pero lo que pasó, que le entrega a sus dos hijos y no hay sillitas ¡Yo tampoco las subo al auto!", cerró.