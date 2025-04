Un conocido periodista reveló que Viviana Canosa le admitió su error tras la polémica denuncia que hizo

Un par de semanas después de que Viviana Canosa haya quedado en el ojo de la tormenta mediática por la polémica denuncia que hizo en la Justicia, en la que involucró de manera potencial a conocidas figuras del espectáculo en presuntos delitos de abuso de menores y trata de persona; Pampito reveló en su programa radial que la conductora le confesó que se equivocó en un punto clave durante sus días de furia delante de cámara.

"Me la crucé a Canosa porque ella llega muy temprano y nos pusimos a charlar, buena onda, y me dijo como que siente que estuvo mal con esta cuestión de haber señalado a los periodistas que opinaban distinto", reveló Pampito en Sos tan biutiful (Radio Pop), exponiendo así el punto que la polémica periodista reconoce como su error.

Recordemos que tras su denuncia, Canosa se encargó día a día de retrucar las críticas que recibió por parte de distintos referentes de la escena pública, con descargos en los que ventiló la más variada gama de asuntos privados de las figuras que la cuestionaron.

Viviana Canosa reconoció en qué punto obró mal en sus días de furia mediática. Foto: Captura de video El Trece.

En medio del revuelo, hace algunos días Viviana Canosa mantuvo una reunión con el gerente de programación de El Trece, Adrián Suar, quien el encomendó que baje de decibeles en cuanto a sus dardos contra periodistas y artistas que la critican, más si se trata de trabajadores del mismo canal.

Tras hablar con Adrián Suar, Viviana Canosa bajó el tono de sus ataques a quienes la cuestionan. Foto: Captura de video El Trece.

"La denuncia la hace Viviana, es una persona adulta. Son cosas que no las puedo manejar. Ella fue e hizo una denuncia, veremos qué dice la Justicia. No me puedo hacer responsable de lo que hace", expresó Adrián Suar en diálogo con un móvil de A la Tarde (América TV).

Además, el gerente de programación remarcó respecto a su charla con Viviana Canosa y el tenor de su denuncia: "Hablé con ella puertas para adentro sobre lo que quiero para El Trece, y lo entendió perfectamente. Espero que podamos convivir civilizadamente".