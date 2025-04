La advertencia de Viviana Canosa sobre los nombres que denunció: "Sumé..."

Más allá de que el viernes pasado Viviana Canosa había anunciado que no hablaría más sobre la polémica denuncia que realizó en Comodoro Py, en la que conocidas figuras quedaron señaladas por presuntos delitos de abuso de menores y trata de personas, este lunes la conductora reveló que ratificó su declaración y aseguró que no dará ni un paso atrás.

Por un lado, Juan Manuel Dragani, abogado de Canosa, reveló en Viviana en vivo (El Trece): “Ratificamos, ampliamos y ofrecimos pruebas durante tres horas ante el juzgado del doctor Ariel Lijo. En esa audiencia también estuvo presente la fiscal especialista en trata, María Alejandra Mangano”.

En tanto que Viviana Canosa contó: "Yo hoy fui a Comodoro Py a ratificar mi denuncia, no doy ni un paso atrás. Cualquiera puede criticar lo que hago, pero ninguno tiene los ovarios para presentarse como yo y ratificar durante tres horas su denuncia en tribunales. Es muy fácil matar al mensajero".

Luego, Canosa adviritió sobre su denuncia: “Cuando hoy amplié, yo sumé nombres. Dije,' el otro día dije esto pero hoy les traigo esto, más esto, más esto'. Y las madres de trata suman un par de testigos más que tienen que ver, tal vez no con nombres que yo planteo, pero sí con otros. No estamos jugando".

Viviana Canosa dio detalles sobre la ratificación de su denuncia

Además, Viviana Canosa remarcó que con su denuncia ella no gana nada, sino que su intención tiene que ver con el bienestar de los chicos del país, y enfatizó que en la Argentina se reportan diariamente seis casos de menores desaparecidos.

“Yo lo que no quiero es impunidad. ¿Qué más quieren que haga? De ahí a que ustedes me falten el respeto con que no hay pruebas…yo sé que les conviene ensuciarme y a que al poder no le gusta que hablemos de estos temas", sentenció Viviana Canosa.