Lizy Tagliani volvió a hablar sobre Viviana Canosa y fue tajante: "Sé comportarme"

Tras el ida y vuelta de dichos y denuncias entre Lizy Tagliani y Viviana Canosa, parece haberse calmado la marea. Sin embargo, el problema que protagonizaron ambas parece no terminar porque, en las últimas horas, la conductora de Morfi fue consultada sobre un posible encuentro con Canosa y ella uso pocas palabras para dejar en claro su situación.

Qué dijo Lizy Tagliani

Madres Víctimas de Trata tuvo su reinauguración y Lizy Tagliani estuvo presente en el evento durante la noche del viernes en la esquina de Aníbal Troilo en Palermo. Luego de posar con diferentes personas en el lugar, fue parte de un móvil de prensa de América Noticias donde no dudaron en hacerle una consulta sobre Viviana Canosa.

Polémica entre Viviana Canosa y Lizy Tagliani. / Foto: Captura TV América y Telefé

“¿Crees que puede llegar a venir Viviana esta noche? ¿Cómo tomás eso?”, fue la pregunta de uno de los cronista y ella no dudó en responder de forma clara pero tajante: “No voy a hablar de nada que tenga que ver con eso. Soy una mujer de 54 años, con valores y, sobre todo, respetuosa; así que sé comportarme”.

Teniendo en cuenta las palabras de Lizy, el periodista optó por retrucarle la respuesta y le preguntó si evitaría cruzarse con la conductora de Viviana en vivo. Ante esta insistencia, Tagliani fue directa y contestó: “Yo no evito, no tengo nada que evitar en esta vida, nada. No voy a hablar de nada más que de este lugar y del trabajo de las chicas”.

Lizy en el móvil desde Palermo. / Foto: Captura TV

De esta manera, la conductora de La Peña de Morfi prefirió dejar de lado la polémica al menos durante un momento especial de esa oce que no la tenía a ella como protagonista de la situación. Mientras tanto, sigue latente la polémica que surgió tras las graves denuncias de Viviana Canosa hacia Lizy Tagliani y varias figuras del espectáculo argentino.