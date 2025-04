Tras el escándalo de Viviana Canosa, de qué lo acusan a Luis Ventura

Días atrás, Viviana Canosa desató un escándalo al realizar fuertes acusaciones contra Lizy Tagliani. Ese fue el puntapié para un gran revuelo mediático en el que varios quedaron en la mira. Ahora, tras esto, Luis Ventura recibió amenazas de muerte.

Viviana Canosa apuntó contra Lizy Tagliani

“Hablé con Ventura a la tarde, y debo decir que en treinta años que hace que conozco a Luis, nunca lo noté tan preocupado”, comenzó diciendo Marina Calabró en Lape Club Social. “¿Fue después de la pelea con Juan Manuel Dragani?”, consultó Mauro Szeta. “Sí, cronológicamente sí", respondió la conductora.

"Yo le pregunté si linkeaba las amenazas con su posición ante la denuncia de Canosa y la pelea, por supuesto que no estoy responsabilizando a Dragani sólo pongo el contexto, y él me dijo que no podía afirmar nada", detalló.

“Hay dos datos. ¿Qué le dicen a Ventura en las amenazas? Lo voy a decir como él me lo dijo ‘lo acusan de pedófilo’ ¡A él! Entiendo que fueron escritas por teléfono", contó.

Marina Calabró

"Pero el punto que vuelve más horrible todavía a esto es que hacen referencia directa a donde vive y algunas cuestiones relacionadas a su entorno familiar, que son exactas y no es información publicada. Lo vi preocupado y ya denunció esto”, cerró Calabró.