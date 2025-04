Así reaccionó Wanda Nara al enterarse del posible embarazo de la China Suárez

Wanda Nara nunca deja de estar en los medios de comunicación, ya sea por temas laborales o personales, en todo momento se habla de ella. En esta última ocasión, fue sorprendida cuando le consultaron sobre el posible embarazo que estaría enfrentando Mauro Icardi junto a la China Suárez.

Qué dijo Wanda Nara sobre la China Suárez

En los últimos días, muchos detalles sobre la cotidianeidad de María Eugenia Suárez han dado que hablar en las redes sociales y todo lleva a un posible embarazo que vive junto a Mauro Icardi. Debido a lo llamativo de la situación la polémica Wanda no se quedó afuera del asunto y, aunque esté nuevamente en pareja con L-Gante, habló al respecto.

La China y Mauro. / Foto: @sangrejaponesa

Como siempre, Nara rompió el silencio y no le costó para nada expresarse sobre el presente y futuro de su expareja y la posibilidad de que forme una nueva familia con la ex integrante de Casi Ángeles. “Ah no tengo idea. No sé nada, me estoy ocupando de mis hijas, de la revinculación”, respondió la hermana de Zaira cuando el cronista de Intrusos le dijo que "hay un rumor de embarazo de la China...".

Por otro lado, Wanda Nara aprovechó el momento de la entrevista para hablar del ansiado reencuentro que su ex tuvo con las niñas que comparten como hijas. “Siempre dije que voy a colaborar en todo lo que se pueda y quiero que sea de la manera más segura y que se haga", fueron sus palabras al respecto.

L-Gante junto a Wanda Nara. / Foto: Captura América TV

Un detalle que no pasó desapercibido en el momento de la charla entre el medio y Wanda Nara fue que se encontraba dentro del vehículo conducido por Elián Valenzuela y ambos estaban acompañados por Maxi El Brother. De esta manera, dejaron en claro que todo episodio de violencia fue olvidado entre ellos.