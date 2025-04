Yanina Latorre confesó que un joven cantante intenta seducirla por Instagram: "Manda fueguitos"

Lejos de ser parte de una polémica externa, esta vez Yanina Latorre fue el centro de atención por confesar que un cantante intenta seducirla a través de las redes sociales. Sin lugar a dudas, la confesión fue polémica porque el joven está en pareja con una figura conocida de la televisión.

Quién es el cantante que quiere a Yanina Latorre

Durante el programa "Sálvese quien pueda", Yanina Latorre aprovechó el momento en que hablaron de la última edición de Congelados en Gran Hermano para dar a conocer que Lauty Gram intenta seducirla a través de mensajes por instagram. Hace pocas horas, Luchi Patrone se emocionó hasta las lágrimas cuando su novio ingresó a la casa de GH, sin embargo, el joven tiene otras intenciones en el exterior.

El novio de una participante de GH. Foto: @lautygramcito

La conductora de América aseguró: "Lauty Gram me manda fueguitos". De esta manera, dejó perplejos a todos sus compañeros quienes quisieron saber más al respecto y ella no tuvo ningún problema de sumar información: "Estoy en sus mejores amigos y me veo una vida que no me corresponde. Soy la abuela (...) Veo cuando salen, toman Fernet, bailan, quilombo, minas”.

Por otro lado y a modo de fundamentación, Yanina Latorre hizo memoria y recordó el momento en que Lauty Gram confesó su admiración por ella en un programa de streaming: “Un día él estaba en el streaming de Lizardo y Lola y empezó a decir que gustaba de mí. Yo pensé, a este pendejo le gusta el quilombo. Pero me empezó a seguir, o ya me seguiría”.

Para terminar su confesión, la mediática leyó mensajes que el cantante le envía a su cuenta de Instagram y que cualquier persona consideraría como picantes: “Qué lindo que te queda el verde”. Aún así, Yanina Latorre limpió su nombre y dejó en claro que el sentimiento no es mutuo: “Tengo muy bien puesta la edad".