Revelaron el mayor miedo de Wanda Nara que involucra a Mauro Icardi y sus hijas

Mauro Icardi continúa sus esfuerzos para ganar la tenencia de sus nenas, ahora usando el polémico video de la hija de Wanda Nara manejando un buggy para convencer a la Justicia de intervenir en su beneficio. En medio de esta nueva amenaza, y con rumores de problemas económicos para Wanda Nara y su familia, Ángel de Brito reveló cuál es el mayor miedo que hoy persigue a la empresaria y modelo.

En una reciente emisión de "LAM", Pepe Ocha compartió recortes de una extensa charla telefónica con Wanda Nara. El periodista explicó que le preguntó muchas veces a la famosa por la tenencia de sus hijas, que se supone deberían estar con su padre según el régimen que habían acordado en la Justicia. En medio de la guerra entre Wanda Nara y Yanina Latorre, el conductor de América TV ofreció la explicación que le dio la misma mediática sobre el tema.

El miedo de Wanda Nara por el que no quiere darle las hijas a Mauro Icardi

De acuerdo con Ángel de Brito, Wanda Nara teme perder a sus hijas si se las da a Mauro Icardi: "A mí lo que me dijo el otro día es que puntualmente ella no quiere que las nenas vayan con Mauro porque tiene miedo que se las lleve a Turquía". El delantero del Galatasaray afirmó en varias ocasiones su deseo de trasladar a las menores de edad a su casa en Estambul, donde deberá regresar pronto para cumplir su contrato con el club de fútbol local.

En el furioso descargo de Wanda Nara contra un periodista, la mediática aseguró que este es un miedo que sus propias hijas comparten. "Él les dijo muy claramente que se los va a llevar a Turquía a vivir apenas los tenga con él, es lógico el pánico porque quieren quedarse acá con su mamá y hermanos", escribió en una publicación de Twitter (ahora X) que borró más adelante.

De Brito cerró afirmando que Nara espera todavía "que se firme el régimen de visitas", lo que obligaría a Icardi a devolverle a las menores, además de asentar por escrito el régimen de la cuota alimenticia.

Filtraron audios de Wanda Nara defenestrando a la China Suárez

En su charla con Pepe Ocha, Wanda Nara disparó con todo contra la China Suárez. "Como mujer, si me preguntás si me molesta que esté con la China, me da lo mismo. Capaz me molestaría más una modelo de Victoria’s Secret, que a él le da el target. Es un jugador millonario, le da el target. Quizás me jodería más el ego eso a que esté con una madre como yo, con cesárea. Esto lo veo como si fuera un amigo, ¿entendés? La verdad que es un problema de él con quien quiere estar", comenzó.

"Es una mina que está muy basureada y bastardeada y tiene una imagen de m... Entonces, la verdad que a mí, si tengo que elegir a alguien que esté con ella, me da lo mismo. Yo digo, no puedo creer, creo que hasta una mina soltera de Victoria’s Secret sin hijos le diría '¡Flaco, es la mamá, ¿Cómo mier... te peleás así? ¿Cómo querés sacarle la tenencia?'. Entonces me parece raro. Y ahí sí cuestiono", agregó Wanda Nara tras su pelea con Yanina Latorre.