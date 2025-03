Filtraron un audio de Wanda Nara defenestrando a la China Suárez: "Es una mina que..."

En medio de una nueva polémica que podría complicar judicialmente a Wanda Nara, Ángel de Brito filtró nuevos audios de la empresaria donde defenestra a la China Suárez. Pocos días después de que Yanina Latorre filtrara mensajes de Wanda Nara, el conductor de "LAM" compartió al aire parte de una conversación telefónica con la conductora de Telefe donde se sincera sobre sus sentimientos hacia la actual pareja de Mauro Icardi.

"Me llamó Wanda tres y pico de la tarde y hasta las 5 estuvimos hablando", reveló Pepe Ochoa en el programa de América TV. Al parecer, la mediática se comunicó con el panelista mientras Elba Marcovecchio, abogada de Icardi, la acusaba de "tóxica" y "perversa" por no devolverle las chicas al futbolista argentino, a pesar del polémico video de la hija de Wanda Nara manejando un buggy que hoy la complica. "Estaba calentita", remarcó De Brito, antes de darle 'play' a los recortes de la charla.

Las duras palabras de Wanda Nara a la China Suárez en un audio filtrado

"Como mujer, si me preguntás si me molesta que esté con la China, me da lo mismo. Capaz me molestaría más una modelo de Victoria’s Secret, que a él le da el target. Es un jugador millonario, le da el target. Quizás me jodería más el ego eso a que esté con una madre como yo, con cesárea. Esto lo veo como si fuera un amigo, ¿entendés? La verdad que es un problema de él con quien quiere estar", comenzó el audio.

"Es una mina que está muy basureada y bastardeada y tiene una imagen de m... Entonces, la verdad que a mí, si tengo que elegir a alguien que esté con ella, me da lo mismo. Yo digo, no puedo creer, creo que hasta una mina soltera de Victoria’s Secret sin hijos le diría '¡Flaco, es la mamá, ¿Cómo mier... te peleás así? ¿Cómo querés sacarle la tenencia?'. Entonces me parece raro. Y ahí sí cuestiono", agregó, refiriéndose a la pelea con Mauro Icardi por la tenencia de sus dos hijas.

Finalmente, Nara disparó contra la China Suárez refiriéndose a sus previos escándalos con famosas como Pampita: "Los sentimientos de esta mujer, que yo no la conozco y no sé si te hará empática o no, pienso que no, por tu historial con las mujeres".

Ángel de Brito filtró un audio de Wanda Nara defenestrando a Mauro Icardi

La charla no terminó ahí, y Wanda Nara tuvo duras palabras hacia el padre de sus dos hijas por su actitud en el proceso de separación. En un segundo audio, la empresaria compara a su expareja con su actual novio, L-Gante: "¿Vos te pensás que yo estaría con Elián si no le pagara a Tamara (Báez) la cuota alimentaria o si le está peleando la tenencia de la hija? ¿O si cada vez que habla con Jamaica la hace a sentir para el ort...?".

Para cerrar, Wanda Nara desató su furia al recordar el incidente en el cumpleaños de Francesca: "¿Estás basureando a tu hija delante de sus hijastros nuevos? Y delante de la mujer que se metió en tu familia. ¿Estás basureando a tu nenita de 10 años? Entonces, yo tengo que pensar que Mauro es una porquería ahora o enloqueció ahora. Porque obviamente yo no iba a planear tener más hijos o tener una familia como yo tenía con él", declaró.