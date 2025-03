Las imágenes que mostraron en el ciclo de Sergio Lapegüe que enfurecieron a Mauro Icardi complicando judicialmente a Wanda Nara

Un nuevo escándalo se desató entre Wanda Nara y Mauro Icardi por un video que circula en redes sociales, que tiene como protagonista a una de las hijas de la mediática y el futbolista. La prueba de este enfrentamiento se dio a conocer en el ciclo conducido por Sergio Lapegüe, allí también trascendieron textuales de la reacción judicial del delantero al conocer lo sucedido con su hija.

En Lape Club Social Informativo (América TV), la periodista Marina Calabró reveló el polémico video en el que Francesca de 10 años de edad, hija de Wanda Nara y Mauro Icardi, conducía por un country un vehículo del tipo buggy, mientras era grabada por la cámara del celular de una persona que la acompañaba en el asiento de atrás del rodado.

Esta situación desató la ira de Mauro Icardi que, según contó la periodista que trajo la noticia al programa conducido por Sergio Lapegüe, habría ordenado a sus abogadas que hicieran un escrito para ser presentado ante la justicia detallando la peligrosa situación en la que se vio envuelta su pequeña hija, lo que evidencia una negligencia de quién estaría a su cuidado en ese momento, es decir Wanda Nara.

El video que hizo enfurecer a Mauro Icardi

"Esta imagen despertó la ira de Mauro Icardi, está furioso por estas imágenes, e instó a sus abogadas a hacer un escrito que están presentando en estos momentos", detalló Marina Calabró, también explicó que estiman que la velocidad en la que conducía la hija de Mauro Icardi y la conductora de Telefe, podría rondar los 14 km por hora y que a diferencia de lo que dice el video en cuanto a su ubicación no fue grabado en el country Santa Bárbara.

Algunos de los textuales del escrito que se presentó por pedido de Mauro Icardi, este jueves a las 10 de la mañana ante la justicia, para denunciar esta peligrosa situación, expresaban: "Según los dichos de la señora Nara, el señor Elián Valenzuela estaría lidiando con sus adicciones y vinculado a bandas peligrosas". A lo que la panelista agregó: "Y vos me dirás por qué lo mete a Elián Valenzuela si en las imágenes la nena no está con L-Gante y la sube la familia de Wanda, porque Mauro Icardi está convencido de que las imágenes no fueron tomadas en el country santa Bárbara".

Calabró expuso que el video de la nena de Wanda Nara conduciendo el vehículo, fue subido a las redes por Franco, el hijo de la pareja de Nora Colosimo, la madre de la mediática.