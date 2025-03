El implacable detalle que confirma que Lali y Eial Moldavsky tuvieron una relación fogosa

En la disculpa de Eial Moldavsky a Lali Espósito, el comunicador de OLGA aseguró que la historia íntima que contó de la cantante era completamente falsa. Sin embargo, después de que figuras como Eduardo Feinmann defendieran a Lali y dispararan contra el equipo de Migue Granados, apareció una imagen que probaría como verdadera la picante anécdota que compartió Moldavsky al aire de Sería increíble.

Durante el polémico segmento del programa de streaming, el humorista contó que conoció a la famosa artista "en un evento de bebidas". "Salimos después del evento, fuimos a un bar del centro, la cita anduvo muy bien y vino a mi casa. Duerme en mi casa y duerme desnuda", agregó, entre otros detalles. Después de que Lali Espósito dejara de seguir a Eial Moldavsky en Instagram, el influencer publicó un descargo asegurando que la historia era inventada.

La foto que demuestra el encuentro íntimo entre Eial Moldavsky y Lali Espósito

Sin embargo, en una reciente emisión de "Intrusos", Rodrigo Lussich mostró una contundente foto que comprobaría el acercamiento entre los dos famosos. En la imagen que compartió el canal de América TV, se puede ver a Eial Moldavsky y Lali Espósito posando juntos en lo que parece ser un evento, la mano de él alrededor de la cantante. "Esta mano está brava. ¿Sabes qué está bravo? El dedo pulgar", acotó Pallares, marcando la cercanía de los dos famosos.

"Este dedo está muy cerca del seno. Muy cerca del seno", reconoció Lussich, acercándose a la foto para subrayar la posición de la mano del humorista. "Yo creo que el muchacho no lo hizo de malo", agregó el conductor, sumándose a la opinión de Gime Accardi sobre Eial Moldavsky. Su compañera de panel, Karina Iavícoli, no fue tan piadosa y retrucó picante: "No, ¡de boludo!".

La hermana de Eial Moldavsky habló de la vida sexual de Lali Espósito

Después de que su hermano fuera "cancelado" en redes sociales por compartir detalles explícitos de la vida sexual de Lali Espósito, surgió un video de Galia Moldavsky hablando despectivamente de la misma artista. En su programa de Blender, la hija de Roberto Moldavsky había afirmado: "Por ejemplo, Lali es una piba que no le están yendo a la casa todos los días a ver qué está haciendo, no la están siguiendo... Ella se cule... a media Argentina".

"Acá muchos de nosotros sabemos de gente, esto, lo otro... No es que la estuvieron siguiendo minuto a minuto aunque se sabe, como que le tienen cierto respeto", cerró, después de pedirle perdón por el comentario no a Lali, sino a su pareja, Pedro Rosemblat. El video de Galia Moldavsky hablando pestes de Lali Espósito inició una nueva ola de indignación en las redes sociales.