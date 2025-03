Gimena Accardi opinó sin filtro sobre el escándalo con Lali Espósito y Eial Moldavsky: "Lo mato"

Eial Moldavsky fue muy críticado en las redes sociales luego de que dio a entender que habría tenido un encuentro con Lali Espósito. En el programa que comparte junto a Damián Betular, Nati Jota y Homero Pettinato en el programa "Sería Increíble" que se emite en OLGA.

Luego de sus escandalosos dichos, salió a pedir perdón por sus dichos y lo hizo mediante un video en redes sociales: "Vengo a ofrecer unas disculpas públicas que creo que la situación lo amerita. También quizás un poquito de contexto de mi parte, pero sobre todo disculparme que creo que es lo más importante", expresó.

"La historia es completamente falsa", expresó Eial y sostuvo que solo la contó para "alimentar el aire de un programa, de una consigna y donde uno corre el riesgo de decir muchas boludeces". Lo cierto es que recibió durísimas críticas y quien opinó sobre el tema fue Gime Accardi.

"Se mandó una caga... y se equivocó, un error al aire y bueno, pidió disculpas", comenzó diciendo la actriz. Acto seguido, Ángel de Brito le consultó: "Qué hacés si un tipo te aparece y cuenta detalles así, de una relación", en ese momento Accardi no dudó en dar su respuesta.

La palabra de Gimena Accardi:

"No ¡Lo mato! Le dijo bolud... me estás jodiendo", confesó Gimena respecto a si ella estaría en esa situación. Con respecto a Nati Jota, quien sostuvo que no decodificó lo que dijo su compañero, ella sostuvo que "Uno al aire está al tanto de otras cosas. Pidieron disculpas ambos y creo que son cosas para aprender y no repetir".