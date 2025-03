Apareció un video de Galia Moldavsky hablando pestes de Lali Espósito: "Ella se..."

Eial Moldavsky se encuentra en el ojo de la tormenta tras sus declaraciones en OLGA que involucraron a Lali Espósito. En las redes sociales repudiaron al joven por sus comentarios y el influencer pidió disculpas por medio de su cuenta de Instagram.

Pero ahora la hermana de Eial, Galia, también quedó en medio de la polémica luego de que saliera a la luz un video de ella criticando a la cantante.

Eial Moldavsky pidió perdón por sus comentarios en OLGA.

Hace un tiempo, la hija de Roberto Moldavsky habló en el canal de streaming Blender sobre la intimidad de la artista y no se refirió a ella de la mejor manera: "Por ejemplo, Lali es una piba que no le están yendo a la casa todos los días a ver qué está haciendo, no la están siguiendo... Ella se cule* a media Argentina".

Y luego sumó: "Perdón Pedro", haciendo referencia a la actual pareja de Lali. "Pedro a la otra mitad de la Argentina", agregó.

Esto fue lo que dijo Galia Moldasvky en Blender sobre Lali Espósito

En esa línea, la joven continuó hablando sobre la vida privada de la artista sin pelos en la lengua: "Acá muchos de nosotros sabemos de gente, esto, lo otro... No es que la estuvieron siguiendo minuto a minuto aunque se sabe, como que le tienen cierto respeto".