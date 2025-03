El polémico detalle en la casa de Mauro Icardi y la China Suárez que dio que hablar de la personalidad del futbolista: "Me destruye..."

Después de un tiempo alejados de las redes, Mauro Icardi y la China Suárez reaparecieron y causaron sensación. En su primera publicación tras el escándalo en el Chateau Libertador, el futbolista argentino permitió una vista más amplia al interior de su "casa de los sueños" en Nordelta. Mientras el nuevo look de la China Suárez se llevó varias miradas, un detalle en la vivienda de Icardi capturó la atención de los internautas por lo que delata de su carácter.

No es la primera vez que la pareja es noticia por su actitud presumida. La reciente salida de Mauro Icardi y la China Suárez fue sospechada de ser una provocación: "Esto no le va a gustar a Wanda, porque va a ver a Icardi acompañar a la China a las actividades de sus hijos, y no a la de sus hijas", comentó Pochi de Gossipeame en "Puro Show". Días atrás, la misma panelista señaló un detalle similar en las fotos de Icardi que la tomó por sorpresa.

La insólita decoración de Mauro Icardi en la "casa de los sueños" que quería Wanda Nara

En las fotos que compartió Mauro Icardi a sus historias de Instagram, se puede ver al delantero del Galatasaray posar con su novia en las puertas de su casa. Pochi compartió la imagen en su propio perfil, no para llamar atención sobre los increíbles looks ochentosos de la pareja, sino para señalar un sorprendente detalle de la decoración: "Me destruye la alfombra con las iniciales de MI para entrar a la casa".

La alfombra con las iniciales de Mauro Icardi en su casa de Nordelta. Foto: Instagram @gossipeame

La decoración de Icardi es especialmente llamativa considerando la historia detrás de la casa que habita: la mansión en Nordelta era la "casa soñada" de Wanda Nara, y la modelo le habría confesado a su entonces esposo que deseaba comprar la propiedad para criar allí a las dos hijas que tuvieron. Al momento de su separación, el deportista se mudó a la propiedad junto a la China Suárez, la mujer con la que engañó a su esposa.

La salida de Mauro Icardi y la China Suárez por Palermo

Esta semana, Mauro Icardi y la China Suárez se aventuraron por las calles de Buenos Aires para disfrutar del aire libre. La pareja fue avistada por las cámaras de "Puro show" paseando por los Bosques de Palermo, acompañando a uno de los hijos de la China Suárez y Benjamín Vicuña. "Icardi estaba sentadito en el árbol, la China también, y al lado la niñera", detalló Pampito.

Se trata de la primera salida en familia de la pareja después del polémico episodio en el Chateau Libertador, donde Mauro Icardi fue grabado gritando mientras intentaba llevarse a sus dos hijas de la custodia de su madre. El incidente sigue resonando en el divorcio de los famosos: Wanda Nara decidió denunciar a los policías que se presentaron a la escena por no arrestar a Icardi en el momento.