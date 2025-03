Lluvia de críticas a la China Suárez por su nuevo look y la acusan de copiar a Wanda Nara

Los looks de la China Suárez siempre llamaron la atención en las redes sociales, pero su nueva relación con Mauro Icardi provocaron una incesante comparación entre su apariencia y la de Wanda Nara. Luego de que la pareja reapareciera en redes con un romántico posteo de la China Suárez en la cama de Mauro Icardi, la modelo debutó un inesperado cambio de coloración que llamó la atención por la peor razón.

Desde que saltó a la fama por su rol en las novelas de Cris Morena, la actriz pasó por muchos looks. Su belleza siempre fue indiscutida, a pesar de las recientes declaraciones donde Yanina Latorre se burló del rostro de la China Suárez. En los últimos años, la modelo mantuvo su color de pelo castaño y siempre lacio. Esto cambió en la última semana, cuando la China pasó por la peluquería y se hizo un cambio radical de apariencia.

El nuevo look de la China Suárez, ¿parecido al de Wanda Nara?

En una historia publicada desde su cuenta de Instagram, la China Suárez mostró su nuevo color de pelo: aclarando su castaño natural, ahora luce reflejos rubios que iluminan su cara y resaltan sus ojos. La modelo no saltó al rubio de manera inmediata, ya que todavía se puede ver su color original en sus raíces y puntas. Sin embargo, el cambio de tono inevitablemente trajo comparaciones al look de Wanda Nara, que tiene el rubio prácticamente patentado.

El nuevo look de la China Suárez que compararon al de Wanda Nara. Foto: Instagram @sangreaponesa

Wanda Nara atravesó cuestionamientos similares cuando, a principios del 2023, se tiñó su cabellera de castaño. En ese momento, la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi no era más que un rumor, pero eso no evitó que los internautas argentinos acusaran a la conductora de "MasterChef" de buscar parecerse a la actriz argentina para ganarse el corazón de su marido.

La impactante teoría sobre el distanciamiento entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

Si bien los protagonistas del "Wandagate" son Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, el escándalo también embarró a las exparejas de las mujeres, entre las cuales se encuentra Benjamín Vicuña. El actor chileno sigue atado a la polémica por los dos hijos que comparte con la novia de Icardi, pero mantiene un silencio férreo sobre el tema. Natalie Weber, panelista del programa "Pasó en América", arriesgó una teoría que explicaría por qué.

El silencio absoluto de Benjamín Vicuña. Foto: Instagram @benjaminvincuna.ok

"No quiere que lo pongan en una pantalla al lado de L-Gante", aseguró Weber, y continuó: "Para mí él tiene un fastidio terrible, no lo demuestra, pero te podés dar cuenta con esas respuestas que no dice nada, y que trata de esquivar". El mismo Benjamín Vicuña explicó su silencio sobre la China Suárez y el "Wandagate" cuando lo interceptó un móvil de "LAM" recientemente: "No van a encontrar otra cosa. Simplemente, decirte que las cosas se resuelven a puertas cerradas".