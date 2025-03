En medio de la polémica, Wanda Nara dió declaraciones sobre su salud

En medio del conflicto con Mauro Icardi y las múltiples acusaciones que ha enfrentado en las últimas semanas, Wanda Nara decidió aclarar la situación en sus redes sociales. A través de historias de Instagram, la empresaria respondió con ironía a los rumores sobre infidelidades, cirugías estéticas, problemas de salud y supuestas trampas al delantero del Galatasaray.

Debido a su gran exposición mediática y la polémica con su expareja, cientos de personas y medios han opinado sobre el tema sin filtros. Ante esto, Wanda Nara decidió poner fin a las especulaciones y desmentir varias versiones que circulaban sobre su vida personal.

Wanda Nara habló sobre su salud y sobre las supuestas infidelidades. Foto: Archivo

Uno de los puntos que abordó fue su cirugía estética, asegurando que tuvo un motivo médico. "Fue médica", afirmó de manera contundente, aunque agregó que "derivó en algo de estética que tenía ganas hace mucho y venía postergando".

También habló sobre el episodio ocurrido en el Chateau Libertador con Mauro Icardi, del cual se dijo que ella había tendido una trampa o manipulado la situación. "Ese día tenía pensado quedarme en reposo para mi recuperación... no imaginé nunca que iba a terminar así", explicó la mediática.

En el mismo descargo, Wanda Nara desmintió su separación con L Gante. Foto: Archivo

Por último, se refirió a su estado de salud, utilizando un tono irónico acompañado de imágenes: "Es verdad, no tengo leucemia, me divierte sacarme sangre todo el tiempo y hacer tratamiento en el mejor centro que trata mi enfermedad". Además, desmintió rotundamente los rumores de infidelidad con Federico Fazio: "No lo conozco y es falso", sentenció.