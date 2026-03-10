Calendario lunar de marzo 2026: cuándo nacerán los bebés este mes

El calendario lunar de este mes tiene fechas clave que pueden dar algunas pistas a las embarazadas a punto de dar a luz.

Hay muchas mujeres embarazadas que tienen fecha de parto para marzo. En este caso el calendario lunar es más que una guía astronómica, es una herramienta que, según la creencia popular, puede dar pistas sobre el momento y el estilo del parto.

Calendario lunar Si bien la ciencia moderna no ha encontrado una relación estadística definitiva, la mística lunar es un tema de conversación obligada. En este caso la Inteligencia Artificial reveló algunas fechas probables de parto para marzo de 2026 según las fases de la luna.

El mes de marzo presentará un ciclo lunar muy marcado que podría marcar el ritmo de las maternidades. El miércoles 11 de marzo habrá cuarto menguante, tradicionalmente vinculado a partos más lentos o que requieren mayor paciencia. En tanto, el 19 de marzo la Luna Nueva tomará protagonismo. Se dice que esta es la fase de los nacimientos rápidos y naturales donde el cuerpo de la madre fluye con mayor armonía.

El ciclo se cierra con el cuarto creciente el miércoles 25 de marzo. Es una etapa frecuente asociada a partos bien controlados y armónicos donde la energía va aumentando y las familias se sienten con más vitalidad. Si bien no hay pruebas de que la luna controla las hormonas del parto, la teoría de las mareas sugiere que los líquidos del cuerpo reaccionan a la gravedad lunar de la misma forma que el océano.