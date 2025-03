Por qué Yanina Latorre dice que la China Suárez tiene cara de pescado

La China Suárez sigue dando de qué hablar por su romance con Mauro Icardi. La confirmación de esta relación impactó a todos y surgieron muchas especulaciones. Si bien algunos apostaron al amor, hay otros que aún piensan que sería algo pactado para dañar a Wanda Nara. Incluso, hay quienes dicen que jamás se cortó el vínculo entre ellos; es decir, que están juntos desde el 2021, cuando se encontraron en París y explotó el WandaGate.

Yanina Latorre y la China Suárez

Muchos hablaron sobre los protagonistas de esta historia y una de las que no se quedó callada nunca fue Yanina Latorre. Ahora, la mediática conductora fue con todo. "La China Suárez me odia", comenzó diciendo.

"La única vez que me llamó me dijo de todo. El único personaje en toda esta historia es ella, no la quiero. Me parece una mina rara, fría. Wanda tiene cosas buenas, malas, está loca, se pelea, sé todo; por otro lado, Icardi es rarísimo, pero a mí Eugenia no me cierra... ¡Tiene cara de pescado!", señaló.

Y explicó: "Pero cuando digo esto no hablo de belleza, sino de la expresión en la mirada. No sé si quiere, si no quiere…no sé si está con Icardi porque lo ama. La invitó a comer y al otro día vivían juntos ¡Qué se yo! ¿Dónde quedó él ‘nos estamos conociendo?’”.

La China Suárez y Mauro Icardi

También, en la misma nota, Latorre se refirió a su pelea con Marcelo Polino: “Yo no lo odio a él, lo amo. Ya está, ya pasó ¡Con lo bien que me va, mirá si me voy a estar amargando porque me echó de Mitre!”.