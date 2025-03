La impactante teoría sobre Benjamín Vicuña y su relación con la China Suárez en los medios: "No quiere que..."

Desde que blanqueó su noviazgo con Mauro Icardi, la China Suárez es noticia casi todos los días. Es que, inevitablemente, la actriz de Casi Ángeles quedó envuelta en el Wandagate, el famoso escándalo mediático que su pareja protagoniza con Wanda Nara en torno a un divorcio con tintes trágicos, cómicos y policiales.

Los escándalos en los que se vio envuelta María Eugenia Suárez alimentaron los rumores sobre el enojo de sus ex y padres de sus hijos. Mucho se dijo sobre el encono que Benjamín Vicuña guarda hacia la actriz por lo que él considera una innecesaria exposición de los hijos que tienen en común, Magnolia y Amancio. Más allá de estas versiones, el actor chileno nunca explotó públicamente contra la China. Pero, una panelista de TV deslizó cuál sería el motivo por el cual Vicuña, por ahora, se contiene.

La teoría sobre la relación entre Benjamín Vicuña y la China Suárez

Natalie Weber, panelista del programa Pasó en América, arriesgó una teoría por la cual Benjamín Vicuña mantiene la compostura ante los micrófonos a pesar de la bronca que le generan las actitudes de la China Suárez: "No quiere que lo pongan en una pantalla al lado de L-Gante".

Benjamín Vicuña está enojado con la China Suárez, pero se contiene para no ser arrastrado por el Wandagate.

Weber y el resto de sus compañeros no dudaron: Vicuña entiende que, de hacer alguna declaración subida de tono, él mismo quedará envuelta en el Wandagate, ese vendaval mediático que parece arrastrar a todo aquel que se pronuncie sobre el tema. La única realidad es que el chileno está enojado con su ex. No solo por los escándalos: los viajes de la China enojaron a Vicuña.

"Para mí él tiene un fastidio terrible, no lo demuestra, pero te podés dar cuenta con esas respuestas que no dice nada, y que trata de esquivar", explicó Natalie.

A Vicuña se lo nota incómodo cada vez que enfrenta los micrófonos y le preguntan por la China, Icardi y Wanda Nara. Una prueba de esa incomodidad tuvo lugar el mes pasado, en ocasión del cumpleaños de uno de sus hijos, cuando tuvo que encontrarse con el futbolista de Galatasaray. En un móvil con LAM, "Benja" dejó en clara su postura de no soltar la lengua.

Las palabras de la esposa de Mauro Zárate fueron respaldadas por Sabrina Rojas, co-conductora de Pasó en América: "Es que no le debe gustar que sus hijos estén en esa situación, para mí se nota que se cuida para que no lo levanten".

En el programa de América hacían referencia a las respuestas que suele dar Benjamín Vicuña cuando le preguntan por los escándalos de la China Suárez. En su última respuesta sobre el tema, el chileno volvió a ratificar su postura en favor de resolver esta clase de disputas en la intimidad, lejos de los medios y las redes: "Mi respuesta es exactamente la misma, y ustedes la saben. No van a encontrar otra cosa. Simplemente, decirte que las cosas se resuelven a puertas cerradas".

"No quiere decir nada que mañana lo pongan en una pantalla al lado de L-Gante y todos, porque es un lío. Igual él se para a hablar, para mí él es muy jugador de fútbol, que tienen un cassette para que las hinchadas no los puteen", especificó Weber.