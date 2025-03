La inesperada declaración de Wanda Nara sobre María Eugenia Suárez y Maxi López

El pasado viernes 14 de marzo, salió a la luz un chat entre Maxi López y la modelo Luah Martínez donde el futbolista le confiesa que tuvo un encuentro íntimo con María Eugenia Suárez, mejor conocida como "La China" Suárez. Los chats fueron compartidos por Juan Etchgoyen en Desayuno Americano.

La novedad causó revuelo ya que nadie se esperaba esto. Pero ahora, se suma un nuevo dato a todo este escándalo. Y la información proviene, nada más y nada menos, que de Wanda Nara.

El chat entre Maxi López y Luah Martínez.

Etchegoyen en Mitre Live, contó que después de leer esos chats recibió varios mensajes y llamados que ratificaban la bomba informativa, entre los que destacó el de Nara.

"Ustedes saben que yo les conté la semana pasada que me habían llegado chats donde Maxi López hablaba de un vínculo sexual con Eugenia, 'La China' Suárez. Tengo novedades", introdujo el periodista.

Juan Etchegoyen reveló la conversación que tuvo con Nara. Créditos: Instagram Juanetchegoyen.

"Después de haber contado eso me contactaron diferentes personas del entorno del futbolista diciendo que él se los había contado, lo que ratifica obviamente ese chat. Acá hay dos opciones. Esto pasó en algún momento o Maxi lo inventó pero de su boca salieron esos dichos", continuó Juan.

Y reveló: "Entre esas personas que me escribieron, una de esas personalidades fue Wanda. Quiero decirles a todos que Wanda me confirma el vínculo que tuvo Maxi con 'La China' Suárez".

La modelo le confirmó al periodista que estaba al tanto de lo que ocurrió entre la actriz y el futbolista.

Luego, el comunicador contó cómo fue que la modelo le confirmó lo que ocurrió entre Suárez y López: "Wanda literalmente me dice: 'Yo lo sabía por Maxi pero yo no conté nada, lo sé hace meses'. Y así como me lo confirma Wanda, también otras personas muy importantes. Era un secreto a voces esta relación parece".

"Lo que me cuentan a mí es que el día de ese recordado asado que Wanda le hizo a Maxi, Maxi le dijo 'tráete un vino y sentate que tengo que contarte algo' y ahí se lo confesó. Esto fue el 13 de enero, un día después de habérselo contado a Luah, la modelo que me filtró todo", concluyó Juan Etchgoyen.