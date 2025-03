Benjamín Vicuña estaría furioso con la China Suárez por los viajes que hace con Mauro Icardi

Mauro Icardi y Eugenia China Suárez están viviendo su romance a fondo y lo muestran cada día en sus redes sociales. Desde que están en pareja han viajado muchas veces a Europa y esto parece que no le cayó muy bien a Benjamín Vicuña, ya que estaría enojado por este nuevo ritmo de vida de la madre de sus hijos.

En Intrusos en el espectáculo, Paula Varela contó detalles de este supuesto enojo del actor chileno: "Viste que los actores tienen temporadas. El problema va a ser ahora con Vicuña, porque Benjamín está medio explotado, no está de buen humor, está hinchado las bolas porque Pampita está en Estados Unidos, está que va y viene de Turquía, a Milán y no sé qué", comenzó diciendo la panelista.

"No está pasando un buen momento. Se va a España, pero incluso, por estas situaciones, está cambiando algunas cosas de los aéreos por estos temas. No la está pasando bien", cerró Paula en la mesa de Intrusos respecto al tema y este no sería el primer enojo del actor.

Benjamín Vicuña estaría enojado con la China Suárez:

La periodista ya había contado anteriormente que se sintió muy incómodo en el cumpleaños de Magnolia, ya que el invitado estelar era nada más ni nada menos que Mauro Icardi: "Él fue, estuvo en el mismo lugar que Mauro Icardi y lo que me dicen es que a él no le gusta para nada. Está muy enojado con este tema, que se hable de los chicos menores, de sus hijos", había señalado la panelista.

En LAM lo fueron a buscar hace algunas semanas para hablar sobre este tema y Vicuña fue contundente: "Las cosas se resuelven a puertas cerradas, en casa, con cierta intimidad y para preservar a los chicos que es lo más importante. Del resto no tengo nada que opinar, no es mi historia".