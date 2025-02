Contaron la verdad de la relación entre Mauro Icardi y Benjamín Vicuña: "No se..."

El romance entre la China Suárez y Mauro Icardi abrió una serie de interrogantes que involucran a los ex de María Eugenia Suárez. Se sabe que los padres de los hijos de la ex Casi Ángeles no están a gusto con el escándalo mediático que suscitó su noviazgo con el delantero de Galatasaray. Recientemente, Benjamín Vicuña rompió el silencio y habló de su vínculo con Mauro.

Así se llevan Benjamín Vicuña y Mauro Icardi

El actor chileno y ex de la China Suárez fue consultado en una entrevista por LAM por su relación con Mauro Icardi. La respuesta de Vicuña no deja lugar a dudas. "No pasa nada, no hay mucho que explicar", expresó. Benja tiene dos hijos con la actriz: Magnolia y Amancio.

El tono del actor fue elocuente, a tal punto que Ángel de Brito se animó a sentenciar: "Muy amable, Benja. Pero, obviamente, con Icardi no se llevan bien".

Los rumores sobre un posible malestar entre Benjamín Vicuña y Mauro Icardi se dispararon tras el cumpleaños de Magnolia, la nena que el chileno tuvo con la China Suárez. De acuerdo a una información arrojada en LAM (América), Vicuña le pidió a la actriz editar una foto para no aparecer en las publicaciones de la actriz junto al futbolista. "Tuvimos un cumpleaños muy lindo y bueno, eso es lo importante", agregó el actor cuando le preguntaron por su presencia en el evento.

Yanina Latorre dio detalles del encuentro entre el chileno y el delantero en el cumpleaños de Magnolia. La panelista reveló que, durante la celebración, el ex y el actual de María Eugenia Suárez prácticamente no tuvieron diálogo.

Según informaron en LAM, Mauro Icardi y Benjamín Vicuña no tienen relación. Fuente: Instagram @mauroicardi.

La firme decisión de Benjamín Vicuña sobre el escándalo de la China Suárez

El famoso Wandagate tiene a la China Suárez como una de sus destacadas protagonistas, en especial luego de que la actriz iniciara su noviazgo con Mauro Icardi, ex de Wanda Nara. Benjamín Vicuña volvió a dejar en claro que su postura es mantener alejados a sus hijos del escándalo mediático.



"Mi respuesta es la misma desde un principio, ustedes la saben. No van a encontrar nada más que decirte que las cosas se resuelven a puertas cerradas", expresó el chileno. Y agregó: "En la intimidad de la casa para preservar a los chicos, que es lo más importante, eso todo el mundo lo sabe. Y bueno, el resto no tengo nada que opinar, no es mi historia".