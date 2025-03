"Es una locura": la opinión de Yanina Latorre sobre la tajante decisión que tomó Wanda Nara con los policías que actuaron en el Chateau Libertador

A punto de cumplirse dos semanas del escándalo en el Chateau Libertador, en las últimas horas se conoció que Wanda Nara denunciará a los policías que actuaron aquella noche en el edificio.

En Sálvese Quien Pueda (SQP), Yanina Latorre y sus panelistas analizaron la situación y Gustavo Noriega observó que Mauro Icardi hizo bien en destacar que la modelo se dejó filmar por él durante el conflicto, al mismo tiempo que grababa su versión de los hechos, que no tardó en viralizarse.

El pasado viernes 14 de marzo, se vivió un fuerte episodio entre la modelo y Mauro Icardi en el edificio donde vive ella. Créditos: RS Fotos.

Luego, Gustavo le consultó a la conductora: "¿Ella está esperando la explosión de Mauro? ¿Eso es lo que está esperando?". "ella lo conoce como nadie. Desde los 19 años que está con él. Él es un chico que es muy cabrón, tuvo problemas en todos los equipos, en todos los vestuarios", respondió Latorre.

Fue entonces cuando Yanina explicó: "Ella sabe que si lo provocás, puede llegar a enloquecer". "Yo creo que ellos lo buscaron. 'Subí, subí, subí'. A este lo enloquecemos, al loquito, entra al coso, llamamos a la policía, tenía una orden de restricción, exclusión del hogar, no sé qué'", añadió la periodista de espectáculos.

Yanina Latorre fue filosa con Nara.

"Y lo único bien que hizo Mauro es que nunca se sacó. No gritó, no tironeó, y se terminó yendo sin las hijas. Pero mirá la locura de Wanda, que denuncia a los policías que no lo detuvieron. Ella quería que lo detengan", reconoció la comunicadora.

Para concluir, Yanina Latorre lanzó duramente: "Eso es una locura. Recusó al juez que no le falló a favor. Recusó o quiso correr, que tampoco pudo, al defensor de menores. Y ahora quiere sacarle el trabajo a un pobre policía que el viernes a la noche, en vez de estar comiendo una pizza en la comisaría, fue a fumarse este quilombo".