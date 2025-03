"No le va a gustar a Wanda Nara": Mauro Icardi hizo una actividad impensada con la China Suárez

Un nuevo episodio entre Mauro Icardi y la China Suárez le hizo perder la calma a Wanda Nara. Las cámaras de Puro Show captaron a la pareja en una típica salida romántica, pero hay un detalle que podría provocar el enfado de la modelo y conductora.

Pampito Perelló, uno de los conductores del programa de El Trece, presentó las imágenes y sacó sus conclusiones al respecto. Aunque no estuvo directamente involucrada en el hecho, como ocurre con cada episodio de la vida amorosa de Mauro Icardi, las fotos repercutirían en la conductora de MasterChef Famosos.

Wanda Nara habría explotado de furia por un nuevo video de Mauro Icardi y la China Suárez. Fuente: Instagram @wanda_nara.

Las fotos de Icardi y la China que no habrían caído bien a Wanda Nara

La escena capturada en un parque de Palermo mostró a Mauro Icardi junto a la China y Amancio, uno de los hijos que la actriz tiene con el actor chileno Benjamín Vicuña. Desde que inició el proceso de divorcio, Wanda Nara le reclama a su ex por la falta de interés en hacer planes con sus hijas, Francesca e Isabella.

"Las cámaras de Puro Show encontraron en un día familiar a la China y Mauro", informó Pampito al presentar las imágenes, mientras que Matías Vázquez describió: "Icardi estaba sentadito en el árbol, la China también, y al lado la niñera". Para muchos, la cercanía entre el delantero y los hijos de la China Suárez contrasta con la distancia que mantiene con sus propias hijas.

Fue Pochi de Gossipeame, otra de las panelistas de Puro Show, la que mencionó la posibilidad de que Wanda Nara estalle de bronca al ver estas imágenes. La empresaria no vería con buenos ojos que su expareja esté involucrado en la crianza de los hijos de María Eugenia Suárez mientras se encuentra distanciado de los suyos. "Esto no le va a gustar a Wanda, porque va a ver a Icardi acompañar a la China a las actividades de sus hijos, y no a la de sus hijas", aseguró.

El acuerdo de Mauro Icardi con Wanda Nara para volver a ver a sus hijas

El escándalo protagonizado por Mauro Icardi y Wanda Nara en el Chateau Libertador sumó un nuevo capítulo con la revelación de Yanina Latorre sobre el proceso de revinculación del futbolista con sus hijas.

"Porque, claro, vos decís, y acá tampoco es que es un padre que fajaba niños. Esto es así, mirá el proceso a partir de esta denuncia. A las chicas les espera el mismo tratamiento que si hubiese sido un padre que las golpeó", comentó la conductora de Sálvese Quién Pueda.

Mauro Icardi, en la mira de Wanda Nara. Foto: archivo.

Latorre explicó que el Ministerio Tutelar tomará el caso y designará especialistas en derecho infanto-juvenil para evaluar la situación de Isabella y Francesca, las dos hijas que tienen Mauro Icardi y Wanda Nara. "Ahora, el Ministerio Tutelar agarra el caso. Tienen que ser infanto-juveniles y especialistas en hechos jurídicos, que estén acostumbrados a todos estos sistemas de violencia", detalló.

El proceso implica la intervención de psicólogos de ambas partes, quienes trabajarán en conjunto con el organismo para determinar la mejor estrategia para las niñas. "Una vez que los presenta el Ministerio Tutelar a las psicólogas de las dos partes para las niñas, decide cuál es la mejor. Si los padres no se ponen de acuerdo, la Justicia elegirá a un psicólogo. A partir de ahí, los chicos empiezan terapia", sentenció la periodista de América.