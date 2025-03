El provocador gesto de Wanda Nara hacia la China Suárez que causó polémica en redes

Después de que Wanda Nara hablara de su salud en un furioso posteo, la modelo y empresaria volvió a hacer de las suyas en el marco del escandaloso "Wandagate". Mientras que la China Suárez debuta un nuevo look bastante parecido al suyo, Nara decidió lanzarle un palito virtual al acercarse a una de sus exparejas: Benjamín Vicuña. El actor chileno quedó en el medio de la polémica por los hijos que comparte con la actriz argentina, y esta semana recibió un inesperado gesto de Wanda Nara.

La relación entre Benjamín Vicuña y la China Suárez estaría más tensa que nunca, ya que el famoso no estaría de acuerdo con la exposición a la que su expareja somete a sus hijos. Los dos nenes aparecieron en varios posteos de la ex "Casi Ángeles" junto a Mauro Icardi, el ex de Wanda Nara con quien está enfrentado ante la Justicia. Si bien Vicuña hace lo imposible para alejarse del "Wandagate", un gesto de Nara en Instagram volvió a llamar la atención sobre su persona.

Wanda Nara se acercó a Benjamín Vicuña, ¿para molestar a la China Suárez?

En las últimas horas, Benjamín Vicuña compartió una foto en Instagram y Wanda Nara le dejó un 'me gusta'. El gesto de la modelo llamó la atención de sus seguidores, considerando lo poco que se sabe de la relación entre ambos famosos. Y eso no fue todo: los internautas notaron que Wanda Nara sigue al ex de la China Suárez en la red social de Meta, a pesar de que el actor chileno no la sigue a ella.

El pícaro 'me gusta' de Wanda Nara a Benjamín Vicuña. Foto: Instagram @benjaminvicuña.ok

El movimiento digital de la famosa también sucede en un momento delicado de su relación: los medios se llenaron de versiones sobre la supuesta crisis entre Wanda Nara y L-Gante, con Yanina Latorre llegando a asegurar que se debía al problema de abuso de sustancias del cantante. La ausencia de L-Gante en las redes sociales de su pareja no hace más que alimentar estos rumores, a pesar de que el artista aseguró que no hay "nada nuevo" en su romance durante su charla con Guido Záffora.

Aseguran que Wanda Nara provocó una grieta entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

Por otro lado, la relación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña estaría más tensa que nunca, y la culpa sería de Wanda Nara. Los padres de Magnolia y Amancio procuraron mantener una relación amigable después de su separación, logrando colaborar pacíficamente en la crianza de los menores de edad. Esa paz se habría roto con el destape del "Wandagate", que dejó a los chicos en el centro de una polémica nacional.

Benjamín Vicuña estaría furioso con la China Suárez. Foto: Instagram @benjaminvicuña.ok

Natalie Weber, panelista de "Pasó en América", teorizó sobre la distancia entre Benjamín Vicuña y la China Suárez: "No quiere que lo pongan en una pantalla al lado de L-Gante", aseguró. "Para mí él tiene un fastidio terrible, no lo demuestra, pero te podés dar cuenta con esas respuestas que no dice nada, y que trata de esquivar", agregó la periodista.