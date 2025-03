Alejandro Fantino destruyó a un periodista deportivo y ventiló oscuros detalles de su paso por ESPN

A pesar de la relación entre Alejandro Fantino y Javier Milei, el periodista deportivo se sumó al canal de streaming Gelatina para una charla con Pedro Rosemblat. Durante la entrevista, Fantino destrozó al equipo de ESPN al ventilar unos oscuros detalles de sus últimos meses trabajando en la señal deportiva. En su descargo, el comunicador mencionó varios periodistas que ya había hundido, pero las nuevas anécdotas que compartió generaron indignación.

Después de ser echado de ESPN tras criticar duramente a Mariano Closs y Sebastián Vignolo, sus excompañeros de programa, Fantino abrió su propio canal de streaming y no se guardó nada a la hora de recordar sus enfrentamientos. Después de tres años en el streaming y un programa en El Trece con bajísimo rating, Alejandro Fantino volvió a hablar de su tiempo en ESPN y disparó contra el reconocido periodista deportivo Miguel Simón.

Alejandro Fantino hundió a un excompañero de ESPN

Al hablar de su paso por la emisora de Disney con el novio de Lali Espósito, Fantino fue durísimo con Simón y sus excompañeros de ciclo: "Estaba bullyneado en ESPN. Bullyneado por el flaco (Miguel) Simón y por todo lo que estaba alrededor. Me pegaban una bullyneada y el equivocado después era yo. Lo que me molestaba es que no se me respetaba", sostuvo.

Acto seguido, Alejandro Fantino recordó un episodio especialmente grave que sufrió a manos de sus colegas: "A un año de la derrota con River en Madrid, Boca jugó muy mal esa noche y cuando saqué una categoría freudiana, Closs sacó la pij... y me empezó a mear desde arriba de un pedestal y entendí que el equivocado era yo, me destrozaron. ¿Para qué tenía que ir yo a plantear una categoría freudiana?"

Alejandro Fantino compartió los detalles más oscuros de sus días finales en ESPN

El licenciado en Filosofía también aprovechó su tiempo en Gelatina para pintar una preocupante imagen de su salud mental en esos tiempos: "Los últimos días yo no quería ir más a ESPN. Inconscientemente, no quería ir. Trabajaba a la noche en zona norte. Salí a trabajar. Hice una declaración que fue por la que me echaron. Una declaración brutal. Dije que si me hubiesen propuesto ir al mundial de Qatar con Mariano Closs, escupía en la cara al que me lo proponga".

La angustia de Alejandro Fantino en ESPN. Foto: Instagram @fantinofantino

Según Fantino, llegó un momento en que su propia mente le pedía que abandonara el canal deportivo: "Las últimas tres noches que había ido al canal me levanté a la mañana, agarré la camioneta porque me tenía que ir a hacer unas compras y la camioneta estaba sin batería porque me la olvidaba en parking. Evidentemente mi inconsciente no quería que saliera más de mi casa. Me pasó 3 veces en 10 días", confesó.