Fantino destrozó a Mariano Closs, Pollo Vignolo, Miguel Simón y todo ESPN: "Tenían una mediocridad supina y los tipos me..."

Ya lo había advertido cuando lo echaron de ESPN tras criticar duramente a Mariano Closs y Sebastián Vignolo, sus excompañeros de programa, luego de perder terreno en el canal de deportes de Disney. "Así como me dediqué al grondonismo, ahora me voy a dedicar exclusivamente a periodistas como Closs y Vignolo", había avisado Alejandro Fantino desde su -por ese entonces- flamante medio propio, Neura Media, a fines de septiembre de 2022. Y agregó en aquel momento: "¿Por qué siempre me tengo que ir yo, loco? ¿Por qué ellos se quedan y yo siempre me tengo que ir? No es así. Pero ahora quedó afuera uno picante. Me banqué a Grondona, mirá si no me los voy a bancar a ustedes. Te digo Closs, te digo Vignolo. Vamos a empezar, porque no soy el único que piensa que hay que cambiar el análisis del fútbol. Se va a poner muy picante, muy hermoso".

El tiempo pasó y durante dos años Fantino lanzó dardos de todo tipo de intensidad a medida que su medio iba creciendo. Pero nunca fue tan duro como en la entrevista que acaba de darle a Malena de los Ríos, su compañera en Neura, para el canal de YouTube de la periodista, politóloga y locutora. Tras recibirse de licenciado en Filosofía y mientras hablaba de la injerencia que tuvo en su vida el conjunto de doctrinas que estudió en la carrera, Alejandro llegó a un punto en el que unió una de las ramas de la filosofía con la decisión de salir de los medios tradicionales y abrirse su propio espacio, que hoy cuenta con más de 580.000 suscriptores en YouTube y millones de visualizaciones por mes en distintas plataformas. Y Closs, Vignolo, Miguel Simón y todo ESPN cayó en la volteada, claro está.

Fantino liquidó a Closs, Vignolo y Miguel Simón

"Te explico cómo llegué a Neura leyendo a (George) Hegel. Yo me encontré con dos etapas: la conciencia en sí y la conciencia para sí. La conciencia en sí es la conciencia que vos tenés como ser, 'che, evidentemente estoy, existo, soy Alejandro Fantino'. Y la conciencia para sí es la conciencia de lo mal que la estoy pasando, de la ignominia en la que estoy viviendo. En lo mal que me trata ESPN, en los pelotudos que me daban órdenes en ESPN, en la mediocridad de mis colegas de ESPN, Mariano Closs, el Pollo Vignolo, Miguel Simón. Una mediocridad supina que tenía alrededor y los tipos me retaban a mí, me bajaban línea, me hacían caras cuando yo decía algo, citaba a Freud, no lo entendían y se me reían a mí", se descargó con crudeza el exconductor de ESPN FC.

Luego también hubo lugar para la crítica a América TV, el otro "medio tradicional" donde trabajó antes de patear el tablero. "En América tuve que pedir permiso para ir a comprometerme con Coni (Mosqueira, su actual esposa). En ese momento le pedí permiso a un jefe y me dijo 'no, tenés que pedirle a...'. Terminé llegando a pedirle permiso a Vila (N de la R: uno de los dueños del canal), que me trató bárbaro Daniel, porque es amigo, pero me dijo 'boludo, por qué me llamás para pedirme permiso. Andá'. Pero antes tuve que chupar tres pij... para irme a comprometer con mi mujer", narró.

"Entonces dije '¡¿qué hago yo acá con esta manga de forros, con esta manga de brutos, de mediocres de ESPN, todos cuatro de copas, siendo uno más de estos, y no me libero?! ¡¿Por qué tengo que seguir chupándole la p... a un gerente de Programación, a un tipo que me manda, que me maltrata?!'. Esa es la conciencia para sí de Hegel. La filosofía sirve para estas cosas. La verdad es que no me puse a estudiar a Hegel pensando en cómo me había ido en mi carrera. Pero estaba leyendo a Lacan, la angustia para Lacan, llegué a Hegel y bueno... así es la filosofía", cerró Alejandro Fantino.