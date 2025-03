"No lo uso nunca": la foto que Javier Milei le envió a Alejandro Fantino

El periodista Alejandro Fantino, de buena relación con Javier Milei, afirmó en una entrevista que el presidente “no va a frenar nunca” y respaldó su teoría con una insólita confesión basada en una foto que le habría mandado el libertario meses atrás desde la Quinta de Olivos.

En diálogo con Pedro Rosemblat por Gelatina, el conductor de Neura fue consultado sobre aspectos que le preocupen del Gobierno nacional. En respuesta, se refirió al ritmo acelerado del mandatario y mostró una foto que él mismo le habría enviado a modo de metáfora sobre su forma de gestionar.

“Javier no va a frenar nunca, el freno de él es no acelerar”, afirmó Fantino y relató: “Me mandó una foto hace tres meses del pedal del auto de Olivos y me dice 'mirá, el freno del auto de Olivos, telaraña”.

Según contó, junto a la foto del pedal del carrito de golf presidencial, Milei le dijo a modo de chiste “no lo uso ni en el auto”, como metáfora de que, tanto en la vida real como en la política, vive acelerando.

Pese a que el conductor lo relató con humor, reconoció: "Yo no agarraría algunas curvas como hace él, a 270 o 280". Sin embargo, su apoyo al Gobierno libertario sigue siendo firme.

La única grieta entre Fantino y Milei

En otro tramo de la conversación, Fantino reveló cuál es su principal diferencia con el Gobierno libertario: el rechazo a la transformación de los clubes de fútbol, hoy asociaciones civiles, en Sociedades Anónimas Deportivas.

“Al fútbol están queriendo convertirlo en una ciencia, y el fútbol no es una ciencia”, postuló el periodista. Luego, tras declararse “fan” de las asociaciones civiles sin fines de lucro, reafirmó que “es un tema que me distancia de los pibes libertarios”.

Fantino mostró que, respecto a este tema, no tiene grises: “Yo me quedé en un club, yo soy de la asociación civil sin fines de lucro. No quiero las SAD: no tengo ganas de gritar por Avianca mañana o porque me compre Fly Emirates Boca, no tengo ganas”, sentenció el periodista.