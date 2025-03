El día que Antonio Gasalla habló sobre la muerte con Alejandro Fantino

Antonio Gasalla fue una de las figuras más importantes de la cultura argentina. Su fallecimiento ha entristecido a todo el país, ya que dejó una huella imborrable en el cine, teatro y la televisión. En los últimos años, el actor permaneció internado en una clínica para adultos tras haber sido diagnosticado en 2020 con demencia senil progresiva.

Por otro lado, hace diez años, en abril de 2015 específicamente, el artista fue invitado a Animales Sueltos, el programa que conducía Alejandro Fantino por canal América. En un momento de la entrevista, el periodista quiso saber la opinión de Gasalla acerca de la muerte.

El artista será recordado por siempre por su labor en el cine, teatro y televisión.

"Me parece interesantísimo hablarlo con vos. Lo he discurrido con Dolina, con Tomás Abraham, hasta creo que con Beatriz Sarlo. Es el tema de la muerte. Nacemos sabiendo que vamos a morir. ¿Qué te pasa con eso?. Digo, si querés lo podemos plantear que la muerte no es porque cuando llegue ya no soy, no me da entidad ontológica. Cuando ya llega la muerte, yo dejé de ser y mientras no llegue, no está. Sin embargo está ahí, la estoy viendo", comenzó reflexionando el comunicador.

"La muerte tiene mala prensa", opinó el artista. "Sí, y te mata con hacha de seda, decía un poeta. La muerte te va matando con hacha de seda", agregó Fantino. Allí, el actor expresó: "La muerte te va matando mientras vivís, eso hay que tenerlo claro. El envejecimiento, son pequeñas muertes de células, de esto, de lo otro".

Esta fue la charla sobre la muerte que tuvo Alejandro Fantino con Antonio Gasalla en Animales Sueltos

"¿A vos te asusta?", le consultó Alejandro. Sin titubear, Antonio Gasalla contestó: "No, no me asusta". "Contame cómo hacés para que no te asuste", quiso saber el periodista. "Bueno, con sentido común. Por ahí el sentido común parece una cosa absurda. Hay que vivir pensando que eso existe, que va a venir. No hay que vivir haciendo un culto a la muerte, pero tampoco hay que vivir ignorándola. Esa gente que dice 'no la nombres, no la digas'. Si tenés conciencia de que estás viviendo y vivís a pleno y hacés lo que tenés ganas, porque mucha gente le tiene no solo miedo a la muerte, le tiene miedo a todo, el que no hace nada de su propio esfuerzo porque desgraciadamente la vida no se lo permite y tiene que hacer la vida entera con un trabajito que no lo deja pleno, no lo hace realizarse, entonces sí tiene que tener miedo", dijo el actor.

"Porque el miedo a la muerte es más burgués que otra cosa", concluyó Gasalla.