Baby Etchecopar fulminó a Wanda Nara, luego del escándalo con Mauro Icardi en el Chateau: "Es un..."

Después del violento episodio en el Chateau Libertador, la protagonista del "Wandagate" recibe dardos de todos lados. Además del burlón apodo que le dieron sus vecinos a Wanda Nara, la mediática volvió a ser criticada duramente por grandes figuras del espectáculo. Después de los descargos de Amalia Granata y Viviana Canosa, Baby Etchecopar fulminó a Wanda Nara nuevamente e hizo un pedido general a la televisión argentina.

La irrupción de Mauro Icardi en el edificio donde vive su ex provocó indignación contra el futbolista argentino, pero nuevos detalles de lo sucedido en la noche del viernes también generaron repudio hacia la empresaria. Rumores de cámaras instaladas en las pertenencias de las nenas con las que Wanda Nara espiaría a la China Suárez sembraron dudas acerca del testimonio de la modelo. Por su parte, Baby Etchecopar no dudó en confesar que nunca le creyó.

La brutal opinión de Baby Etchecopar sobre Wanda Nara

En una charla con "Mujeres argentinas", Baby Etchecopar fulminó a Wanda Nara: "No opino porque me da vergüenza. Porque si esto hubiera pasado con una persona de clase baja lo estarían castigando, sacando a los chicos... Esto se convirtió en un 'Gran Hermano' bochornoso. El chico es un buen jugador de fútbol y Wanda, no sé... Desde el primer día que apareció con el tema del calzoncillo y la virginidad me pareció un personaje siniestro", aseguró.

"No le dedico un segundo a creerle a Wanda Nara, yo le creo a mis hijos. No me importa nada, hay otros problemas en la Argentina", aseveró el comunicador, buscando girar el foco hacia la muerte de Antonio Gasalla o las protestas de los jubilados. "Disculpen que le pinche el tema a todos los canales. El problema es la producción, ellos dicen 'esto vende, vamos con esto'. No, hay otros temas", agregó, responsabilizando a los medios de perpetuar el "Wandagate".

El día que Baby Etchecopar se emocionó hasta las lágrimas por Wanda Nara

El conductor de A24 siempre fue muy crítico de Wanda Nara, excepto en los días siguientes a la filtración de su diagnóstico de leucemia. En una entrevista para "Socios del espectáculo", Etchecopar empatizó con los hijos de la famosa: "Es desgraciado ser conocido porque se entera primero la prensa que la familia. Pero nadie puede usar esta desgracia, te digo por que lo viví con mi familia, nadie puede usar una desgracia para tener una primicia".

En un momento de gran empatía hacia Wanda Nara, el mediático se emocionó al recordar que él mismo se enteró que su hijo Leandro tenía cáncer cuando estaba al aire: "Papá, me dieron los análisis. Tengo cáncer. No me quiero morir, no sé dónde estoy", decía el mensaje. Cuando el notero le preguntó cómo lo llevó, Etchecopar fue honesto. "Mal, mal, es mi hijo. Por eso, esto de Wanda, creo que no hay que tocarlo desde el periodismo", cerró, emocionado hasta las lágrimas.