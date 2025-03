Último adiós: seguidores, familiares y colegas despidieron a Antonio Gasalla

Antonio Gasalla fue un artista que marcó sin lugar a dudas una era en el mundo del espectáculo argentino. El actor y humorista falleció en horas de la mañana y Marcelo Polino, amigo de Antonio, dio detalles de cómo fueron esas últimas horas antes de que se confirme la triste noticia.

"Fue complicado, estábamos anoche en red porque ayer ya estaba muy mal", comenzó diciendo Marcelo respecto a la salud de Antonio. Luego, agregó: "A mitad de la noche era esperar el momento" y en la mañana finalmente dieron a conocer la noticia que impactó en el mundo artístico.

El propio Marcelo Polino se encargó de comunicar que el velorio para despedir los restos de Gasalla sería en el Teatro Maipo a partir de las 19:00 hs." y que se extendería hasta la 1:00. En la cartelera se pudo observar la imagen del capocómico con una gran sonrisa, como siempre será recordado.

En medio de aplausos llegaron los restos de Antonio Gasalla al Teatro Maipo:

Susana Giménez se expresó en Telefe tras recibir esta dura información y expresó: "Realmente fue muy triste, despertarme y que me digan que Antonio había muerto. Justo, yo le dije a Fede Levrino (productor), aunque no me conozca, quiero ir a verlo, esto fue hacer tres o cuatro días, es como que tuve el presentimiento".

La unidad de traslado ingresando al teatro. Foto: Lautaro Coria.

La unidad de traslado de la casa velatoria llegó minutos antes de las 19:00 al teatro y los restos de Antonio Gasalla fueron recibidos en medio de aplausos. Sin lugar a dudas es uno de los momentos más tristes para la farándula argentina, ya que Antonio deja un vacío difícil de llenar.

Las palabras de Daniel Aráoz

Marcelo Polino despidió a Gasalla

El último adiós a Antonio Gasalla

El Teatro Maipo, escenario del último adiós a Antonio Gasalla. Foto: Lautaro Coria.

Foto: Lautaro Coria.

Los fans de Antonio Gasalla comienzan a acercarse al lugar. Foto: Lautaro Coria.