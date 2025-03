Picante pelea entre Laura Ubfal y un querido ex Gran Hermano que sacudió las redes: "Basta"

El escándalo con los exparticipantes del reality más visto del país continúa. Después de que Telefe bajara a dos ex Gran Hermano de su panel repentinamente, Laura Ubfal protagonizó un fuerte cruce con otro jugador de la casa más famosa en el aire de su programa de streaming. La fuerte pelea entre la estrella de "Gran Hermano" y la periodista llegó a las redes sociales, donde provocó revuelo entre los fanáticos del ciclo.

"Se picó", el programa de streaming con Gastón Trezeguet y Laura Ubfal, estrenó su nuevo horario este miércoles 12 de marzo con la presencia de varios exparticipantes de "Gran Hermano Argentina". Los conductores analizaron las posibilidades de los jugadores que todavía están en carrera para la gran final de "Gran Hermano" con la ayuda de Romina Uhrig, Saif Yousef y Emma Vich. Todo se complicó cuando el peluquero cordobés tuvo un desacuerdo con Ubfal que escaló en gritos en pleno vivo.

El enojo de Laura Ubfal con Emma Vich

Tras escuchar el audio de una oyente, Romina Urigh y Laura Ubfal tomaron la palabra al mismo tiempo. La periodista le puso el freno a la exdiputada y siguió hablando cuando, de repente, Emmanuel la cortó de nuevo. "Si lo conozco desde afuera...", comenzó a decir sobre Claudio. Sin embargo, Laura Ubfal se había hartado y decidió marcarle los puntos a sus invitados. "Chicos, chicos, estoy hablando", reclamó fuertemente.

Igual de irritado, Emma Vich criticó a la conductora por acaparar el micrófono: "Bueno Laura, estamos hablando nosotros. Estás hablando todo el día, Laura". "Porque yo soy la conductora, mi amor", le contestó Ubfal, y remarcó que no les dio espacio porque "estaban con los celulares". "Bueno, no podemos hablar, por eso estamos con el celular. Leemos el chat", le replicó el ex "GH". Finalmente, Trezeguet logró imponer la calma para seguir hablando del programa de Telefe que remontó su rating.

Un comunicado de Gran Hermano le llamó la atención a Luciana

Mientras tanto, dentro de la casa Luciana recibió un llamado de atención. "En las últimas horas, ocurrieron algunos episodios que me llenaron de preocupación. Me refiero al acercamiento que existe entre Bati y Luciana. También me refiero al notorio malestar de Bati ante conductas que considera inapropiadas o excesivas de Luciana", leyó la voz de "Gran Hermano", haciéndose eco de las preocupaciones que expresó Santiago “Bati” Larrivey en el confesionario de la casa.

El llamado de atención para Luciana en "Gran Hermano". Foto: Captura Telefe

"Quiero decirte algo Luciana, y me gustaría que todos prestaran mucha atención. Les quiero recordar que en mi casa está permitido todo tipo de vínculos. Los aliento y celebro, pero siempre y cuando acepten con la aceptación y el consentimiento del otro", cerró el dueño de la casa. El mensaje de "Big" tuvo grandes repercusiones dentro y fuera del "Gran Hermano" que criticó Yanina Latorre.