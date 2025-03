Filtran que Wanda Nara dijo una horrorosa frase con respecto a sus hijas: "Les voy a contar..."

La guerra mediática con su expareja le trajo numerosas críticas a Wanda Nara en los últimos meses, ya sea por posar en hilo dental en Instagram o por su relación con L-Gante. Después de que se conociera la millonaria cifra que Mauro Icardi le transfirió a la China Suárez, resurgió en los medios una potente frase que habría dicho la empresaria cosmética sobre sus hijas que la volvió a dejar en el ojo de la tormenta.

Wanda Nara teme perder a sus hijas desde el inicio de su separación, ya que el padre y futbolista argentino aseguró que buscará quedarse con la custodia y llevarse a las dos menores a vivir con él en Turquía. Cuando se empezó a especular de la relación entre Icardi y la China Suárez, en diciembre del año pasado, la conductora de Telefe se contactó con la periodista Paula Varela y lanzó una contundente frase que la dejó mal parada.

La terrible frase de Wanda Nara sobre sus hijas y la China Suárez

Varela recordó la fuerte frase de Wanda Nara en su reciente paso por Bondi Live: "Wanda me dice 'cuando vengan las nenas yo les voy a contar quién es la China Suárez porque ellas no saben, es la mujer que destruyó su familia'. ¿A vos te parece? A una nena, por más que tenga diez años, no le podés decir eso, que es la mujer que destruyó tu familia", aseguró la periodista, y agregó que la mediática no puede superar su odio por la actriz argentina.

Al parecer, la estrategia legal de Wanda Nara para quedarse con la custodia de sus hijas fue acompañada por un discurso contra la amante de su ex. Al aire del programa de streaming, Varela expresó su disgusto con la famosa: "Arreglalo vos con Mauro y que las chicas puedan estar en un ambiente lindo", reclamó, agregando que "la nena no puede hablar de las cosas que habló en un audio diciendo 'las pericias psicológicas, te van a llamar de la Justicia'. No, chicos, eso no".

El millonario gasto de Mauro Icardi por la China Suárez que enfureció a Wanda Nara

Mientras tanto, Mauro Icardi y la China Suárez siguen presumiendo su feliz relación. El pasado 9 de marzo, la ex "Casi Ángeles" celebró su cumpleaños en un lujoso hotel porteño, y se filtró a la prensa que los gastos fueron asumidos por el delantero del Galatasaray. Esto enfureció a Wanda Nara, contó Majo Martino en "Puro Show", ya que sigue esperando el pago de la cuota alimentaria de sus dos hijas.

Mauro Icardi pagó por el lujoso cumpleaños de la China Suárez. Foto: Instagram @sangrejaponesa

En "LAM", Yanina Latorre reveló cuánto gastó Mauro Icardi en el cumpleaños de la China Suárez: "Se gastó 35 millones de pesos argentinos en hacer la gran celebración", aseguró la nueva conductora de América TV. Además, reveló que Icardi le paga a la China Suárez 15 mil euros al mes "para que se maneje". "Ella no podría justificar esa guita, porque vos cuando gastás tenés que blanquearla. Entonces, él justo hoy llamó a alguien que yo conozco para abrir una cuenta a nombre de la China", resaltó.