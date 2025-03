Wanda Nara tiene un as bajo la manga para ganarle en la Justicia a Mauro Icardi: "Una locura total"

A pesar de las críticas que Wanda Nara recibe por sus fotos en las redes sociales, los problemas con Mauro Icardi en los tribunales siguen estando presentes y todavía son temas de interés en los medios de espectáculo, especialmente por su divorcio. Después de recibir dos fallos en su contra, la modelo, que nunca se queda quieta, tendría algo guardado para dar vuelta la situación con Mauro en la Justicia.

Mientras se conocen más detalles sobre su ruptura con L-Gante, la batalla legal entre Wanda e Icardi sigue sin resolverse. Tras varios episodios tensos y decisiones de ambos, la mediática dio un paso importante en su enfrentamiento judicial con el futbolista. En medio de acusaciones y comentarios cruzados, Nara se prepara para un giro sorpresivo, desafiando las resoluciones tomadas en Italia.

Wanda Nara tiene un as bajo la manga para ganarle a Mauro Icardi

Luego de que la abogada de Mauro Icardi, Elba Marcovecchio, la calificara como "una mujer sin ley" por negarse a entregarle a sus hijas tal como lo había ordenado la Justicia, Wanda Nara no se quedó de brazos cruzados. A pesar de los reveses que sufrió, la empresaria no dudó en dar un nuevo golpe en la arena judicial.

Según reveló Ángel De Brito en su cuenta de Instagram, la conductora tomó una decisión radical que podría cambiar el rumbo del proceso. "Wanda presentó la demanda de divorcio en Argentina. No viaja a la audiencia en Milán. Queda anulada y con esta jugada se debate la competencia", explicó el periodista.

Ángel de Brito reveló el as bajo la manga de Wanda Nara para vencer a Mauro Icardi en la Justicia. Fotos: Instagram @angeldebritooki.

Con esta nueva movida, Wanda busca cuestionar la validez de las decisiones tomadas en Italia y pone en duda la jurisdicción que tiene ese país para dictar sentencia sobre su divorcio. De acuerdo con un mensaje enviado a Ángel De Brito desde el círculo cercano a la exmánager deportiva, la estrategia es clara: “'Estamos pidiendo la suspensión mediante el abogado italiano, pero después vamos a tratar de que se juegue una cuestión de competencia entre Argentina e Italia para ver quién tiene la razón'”.

Así, la mediática deja entrever que la situación es todo menos simple, y no se trata de una cuestión de meras diferencias de criterio, sino de un verdadero juego de leyes a nivel internacional.

El conductor de LAM compartió más detalles sobre la estrategia que Wanda Nara planea utilizar en su conflicto judicial con Mauro Icardi. Foto: Instagram @angeldebritooki.

¿Qué implica la jugada de Wanda Nara y qué posibilidades tiene de ser efectiva?

Este movimiento que surge poco después de que Wanda Nara hablara de la violencia que sufrió su hijo con Mauro, es considerado por muchos como una jugada arriesgada, pero con fundamentos legales. Si bien algunos sostienen que podría ser una táctica para dilatar el proceso, otros creen que puede tener un impacto importante en la resolución de la causa.

Yanina Latorre respaldó la información que compartió de Brito y no dudó en describir la situación como "una locura total". "Pidió cambio de jurisdicción del divorcio. Una locura total, ya había aceptado eso. Parece que no quiere viajar porque arrancaría la terapia de su hijo y tiene que estar presentes los padres: ella acá y Maxi López vía Zoom", comentó en sus redes. Yanina Latorre dio más información sobre el nuevo objetivo de Wanda Nara en el ámbito legal. Fotos: Instagram @yanilatorre.

Con la posibilidad de que el juicio se lleve a cabo en Argentina, la modelo no sólo pone a prueba las leyes italianas, sino que también desafía a la Justicia de su propio país. A medida que las piezas del Wandagate continúan moviéndose, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién tendrá la última palabra en este complicado litigio internacional? Lo que está claro es que la ex de Icardi no se rinde fácilmente y está dispuesta a todo para defender lo que considera justo.