La millonaria cifra que Mauro Icardi pagó por el cumpleaños de la China Suárez en un exclusivo hotel porteño

Este domingo 9 de marzo, la China Suárez cumplió 33 años y los celebró a lo grande acompañada de su pareja. Además del saludo en redes de Mauro Icardi (con palito para Wanda Nara), el futbolista argentino habría pagado por la lujosa cena donde su novia recibió a amigos, familia y exparejas. Días después de la fiesta, Yanina Latorre reveló cuánto gastó Icardi en el cumpleaños de la China Suárez.

Tan presente como nunca en las redes sociales, la ex "Casi Ángeles" no dudó en mostrar los detalles más lujosos de su fiesta: desde el amplio comedor decorado con una alfombra roja en la Maison del Four Seasons, hasta la torta rosa de dos pisos elaborada por Damián Basile, ganador de "Bake Off 2020". Todo, desde la decoración hasta los dos platos del delicado menú y las bebidas que sirvieron toda la noche, habría sido costeado por el delantero del Galatasaray.

Cuánto gastó Mauro Icardi en el cumpleaños de la China Suárez, según Yanina Latorre

Para costear la fiesta, Mauro Icardi habría invertido una cifra millonaria. "Se gastó 35 millones de pesos argentinos en hacer la gran celebración", aseguró Yanina Latorre. Además, reveló que Icardi le paga a la China Suárez 15 mil euros al mes "para que se maneje". "Ella no podría justificar esa guita, porque vos cuando gastás tenés que blanquearla. Entonces, él justo hoy llamó a alguien que yo conozco para abrir una cuenta a nombre de la China", resaltó.

La noticia del gran gasto de Icardi habría llegado a oídos de Wanda Nara. En "Puro Show", Majo Martino leyó un mensaje lleno de indignación filtrado por una fuente cercana a la conductora de Telefe: "Ella dice que fue una mersada, tipo casamiento. Debe la cuota de la obra social, no paga alimentos desde octubre del 2024, no viene a pasar tiempo con sus hijas. No viene a los cumpleaños que lo invitan y ni siquiera manda un regalo a sus hijas".

Yanina Latorre lapidó a la China Suárez por la celebración de su cumpleaños

Además de dar el detalle del dinero, Yanina Latorre lapidó a la China Suárez al reportar sobre su cumpleaños: "El marginal del fin de semana es el festejo del cumpleaños de la China Suárez. Están recién saliendo. Ella tiene 33 y él menos. Fue aburrido", declaró la periodista, quien prepara el estreno de su nuevo programa en América TV para este lunes 17 de marzo.

La China Suárez celebró su cumpleaños con Mauro Icardi y su familia. Foto: Instagram @sangrejaponesa

La panelista de "LAM" también disparó contra los looks de la cumpleañera, quien primero apareció en un vestido blanco manga larga con interesantes detalles y después se cambió a un vestido negro mini con mucho brillo. "El primer look de La China era una dama antigua. El posteo de él en las escalinatas, como si fueran un matrimonio, es un embole todo", declaró Yanina Latorre.