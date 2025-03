Tremendo descargo de Yanina Latorre contra la China Suárez: "Loca desquiciada y mediática"

En estos días la China Suárez festejó sus 33 años, y aunque todo parecía indicar que sería una jornada llena de festejos y algarabía, una nueva polémica se desató dejándola en el centro de la escena a ella y a otra de las figuras mediáticas más picantes de todas.

Tras recibir las felicitaciones por su día, donde también se incluye el saludo de Mauro Icardi, la actriz y cantante fue duramente criticada por Yanina Latorre. La periodista de espectáculos visitó el ciclo DDM que se emite por El Trece y allí lanzó una contundente frase sobre Eugenia, la cual incluyó la siguiente definición: "Loca desquiciada y mediática".

Yanina Latorre fulminó a la China Suárez

Tener a una invitada como Yanina Latorre en cualquier programa de espectáculos permite obtener títulos muy interesantes, y esta vez no fue la excepción. El tema principal fue el escándalo que tiene como protagonistas a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, del cual se viene hablando hace mucho tiempo.

Mientras se veían fotografías del impactante festejo que hizo la actriz, la panelista de LAM opinó sobre ella y su relación con el delantero argentino. "A la China nunca le dura mucho un tipo, y aparte ella adopta la personalidad del que tiene", comenzó. Luego y siguiendo esa línea recordó uno de los últimos amoríos de Suárez: "Hace poco era Rusherking, que tenía 12 años, bailaba y hacía videitos. Y ahora es la novia con el cuello hasta la garganta y el Four Seasons de canje".

No conforme con esto, Latorre aprovechó la ocasión para criticar a la expareja de Benjamín Vicuña: "La China ama la guita de Mauro, le chu... tres hu... destruir a Wanda. Lo que también me gusta de todo esto es que ella dice que no es mediática. Solamente una loca desquiciada mediática se va a meter con el marido de Wanda Nara, porque si vos no querés prensa te vas con otro y no con Icardi".

Para finalizar, Yanina manifestó su estupor por toda esta situación: "A mi me sorprende, porque no me entran en la cabeza estas cosas". La charla continuó para tocar otros temas, pero siempre relacionados con este lío en el que están involucrados varios "pesos pesados".

La teoría de Yanina Latorre sobre el insólito posteo de Wanda Nara

Desde que todo esto comenzó se dijeron muchas cosas, e incluso los protagonistas de esta historia se mostraron muy activos en redes sociales ante cualquier evento. Por ejemplo, la China Suárez realizó un particular posteo hace unos días en el que incluyó una foto de Mauro Icardi con una dedicatoria especial para él, y muchos creen que en realidad fue una indirecta para la empresaria.

El particular posteo que realizó la China Suárez. Foto: Instagram @sangrejaponesa.

Teniendo en cuenta esto, Yanina Latorre dio su teoría sobre el insólito posteo que hizo Wanda días atrás, donde "por error" mostró sus partes íntimas en una captura de pantalla que subió donde se veía a sus hijos. Sobre esto, la rubia dijo: "Ella quiso mostrar la fecha de arriba, donde dice Tigre, domingo, 12 del mediodía... como que estaba cuidando a los chicos porque todo el mundo le decía que estaba con L-Gante en un hotel en Ezeiza".

Si bien nunca quedó muy clara esta situación y pese a las dudas que manifestaron los integrantes del programa, Latorre está convencida de que fue un error y no algo premeditado.