Revelan un dato inesperado sobre la relación de Cecilia Milone con la familia de Chico Novarro: "Las nietas..."

El romance entre Cecilia Milone y Chico Novarro sigue dando que hablar. A pesar de que la relación nunca fue oficializada por ninguna de las dos partes, recientes declaraciones de una de las personas más cercanas a la cantante revelaron detalles sorpresivos sobre el vínculo de Milone con la familia del autor de Algo contigo.



Casandra Crash, asistente y amiga íntima de Milone, fue una de las primeras en salir a defender a la cantante de las críticas que recibió tras confirmar su historia con Novarro.

Una amiga de Cecilia Milone filtró un dato clave de su relación con Chico Novarro. Fuente: Instagram @ceciliamilone.

El gesto de la familia de Chico Novarro con Cecilia Milone

Casandra Crash es una voz autorizada para hablar sobre la vida de Cecilia Milone. Como asistente y amiga de la cantante, Crash conoció cuáles fueron sus relaciones en los últimos años. En una entrevista con A la tarde (América), la mujer confirmó el romance de su amiga con Chico Novarro: "Todo fue entre los dos. No fue blanqueado nunca y duró muchos años". No solo eso: aseguró que Milone mantiene muy buena relación con parte de la familia del músico fallecido en 2023. "Las nietas de Chico la eligieron a Cecilia", soltó.

La asistente de Milone aseveró que cuando las nietas de Chico Navarro están de paso por Buenos Aires se encuentran con la cantante. Este detalle confirmaría que entre Milone y Novarro sí existió un romance.



Sin dudas, lo que más llamó la atención del testimonio de Casandra Crash fue la declaración sobre los vínculos de Milone con las nietas que pone en duda la postura de la familia de Novarro. En el programa, Crash aseguró que las nietas del cantante mantienen un vínculo estrecho con Milone: "Por algo eligieron a Cecilia, y cuando vienen, se quedan en la casa de ella".

Cecilia Milone junto a su última pareja, Nito Artaza. Foto: archivo.





Ese testimonio sorprende porque en los últimos días, parte de la familia de Novarro había cuestionado a Milone, acusándola de montarse sobre un presunto romance con Chico para promocionar su obra. Las acusaciones de la familia del cantante obligaron a la artista a defenderse en redes sociales, quien dejó entrever que cuenta con pruebas que certifican su vínculo con su colega.

Cecilia Milone le respondió a la hija de Chico Novarro

Una de las que más criticó a Cecilia Milone fue Julieta Novarro, hija de Chico Novarro. Sentada en la mesa de Mirtha Legrand, Julieta calificó de "horrible" el posteo de Instagram de Milone, en el que aseguraba que había mantenido un romance con Chico, que dio inicio a esta novela.



Cecilia Milone no se quedó callada. En diálogo con Viviana en vivo, programa que conduce Viviana Canosa en El Trece, la actriz dijo que, en caso de querer arreglar los tantos con la familia del cantante, lo hará de forma privada.

Julieta Novarro apuntó contra Cecilia Milone. Foto: archivo.



“Todo lo personal lo hablo en forma privada. Con la única persona que tengo que tener empatía es con el artista sagrado, que no se lo respeta, que no se le hacen los homenajes que corresponde, no se lo hicieron nunca en sus últimos años”, expresó.



Claro que Casandra Crash también tuvo algo para decir en relación a las acusaciones de Julieta Novarro contra su amiga. Hizo alusión a una visita de Milone a la casa de Chico, unos años antes de la muerte del cantante.



“Cuando Cecilia fue y tocó timbre, ¿la hija estaba en la casa? A lo mejor no estaba y se había ido de viaje. Así como dijo que su padre tenía un montón de amigas y que Cecilia era una más del montón, como desprestigiándola, a lo mejor es verdad que fue una de las tantas amantes que tuvo este hombre”, dijo la asistente.