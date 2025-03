Julieta Novarro hundió a Cecilia Milone con una frase letal, luego de que la cantante confirmara su affaire con Chico Novarro: "No tuvo..."

A casi dos años de la muerte del cantautor, Cecilia Milone habló de Chico Novarro como nunca lo había hecho, y provocó la furia de de su familia. Después de que la actriz ventilara los detalles íntimos de su larga historia de amor con el famoso músico, Mirtha Legrand enfureció a Cecilia Milone al invitar a Julieta Novarro, hija de Chico, a su mesa. En su charla con la diva de los almuerzos, Novarro hundió a la ex de su padre con una frase letal sobre su relación.

Invitada junto a Arturo Puig, Nelson Castro, Alejandro Lerner y Liliana Franco, Novarro contó cómo le cayeron las declaraciones de Milone sobre su padre en Instagram. "Horrible, primero porque no son verdades y son completamente inoportunas", sostuvo, agregando que "para mamá es una situación injusta, para nosotros (ella y sus hermanos)". "Tenemos que desnaturalizar que alguien diga cualquier cosa", declaró.

La letal frase de Julieta Novarro que fulminó a Cecilia Milone

"Tiene que haber un límite, si vos tenés amor hacia una persona, esto no lo haces", subrayó la mediática sobre la actriz, quien continuó causando polémica con sus declaraciones en Instagram al realizar duras acusaciones contra Nito Artaza. Finalmente, Julieta Novarro hundió a Cecilia Milone al asegurar que no le corresponde hablar así de su padre: "Estamos hablando de 20 años con algo que no tuvo valor. No lo tuvo. Y así lo hubiera tenido, no corresponde".

La hija de Chico Novarro también desmintió los dichos de la actriz sobre la vez que lo fue a buscar a su casa tras soñar de su muerte: "Quería entrar, sin ningún tipo de empatía para con la familia y para con mamá, que estaba ahí", subrayó. "Yo le pregunté, obviamente como le hubiera preguntado por cualquier persona, si la quería ver y me dijo que no. Y de hecho hacía 15 años que no tenían ningún tipo de vínculo", agregó, definitiva.

La fuerte reacción de Cecilia Milone a los dichos de Julieta Novarro en la mesa de Mirtha Legrand

La fuerte declaración de Julieta Novarro no tardó en llegar a oídos de Cecilia Milone. La actriz respondió a los dichos en su contra desde su cuenta de Instagram pero, sorprendentemente, su enojo no fue con la hija de su expareja sino con la conductora del histórico programa de El Trece.

El descargo de Cecilia Milone tras los fulminantes dichos de Julieta Novarro. Foto: Instagram @ceciliamilone

En un posteo solo con texto, pero en su rosa y con marca de agua, Milone escribió: "Lo bien que hice en no ir a cantar gratis a la fiesta de cumpleaños de una señora". Al parecer, la Chiqui Legrand se habría contactado con Cecilia Milone y le ofreció que de un show gratis en el festejo de sus 98 años. El dato ventilado por la actriz llamó la atención en las redes sociales, recibiendo un comentario asombrado de Moria Casán quien solo atinó a preguntar "¿¿Qué??".