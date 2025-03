Adrián Pallares se enojó con Cecilia Milone tras las fuertes declaraciones que hizo contra él: "Ella está convencida de que..."

Cecilia Milone está siendo tema de conversación en los diferentes programas que cubren el mundo de la farándula de nuestro país. Todo comenzó por el supuesto romance que ella habría tenido con Chico Novarro, en los últimos días se abrió una nueva pelea luego de que ella tuvo declaraciones contra Adrián Pallares, conductor de Intrusos.

Obviamente que el periodista no se iba a quedar callado y decidió responderle sin pelos en la lengua a Cecilia diciendo que "no es tan importante". La cantante no está teniendo unas semanas tranquilas, ya que cuando explotó todo esto ella evita cualquier contacto con medios de comunicación.

En las últimas horas, realizó un furioso posteo contra Pallares: "En lo que va del año y medio me tildaron de cornuda, viuda, loca, obsesiva, roba marido... dramatizaron escenas que no pasaron y afirman confesiones de amor que no hice y yo, calladita. Mirá que me voy a enojar con vos Adrián Pallares".

El posteo de Cecilia Milone. Foto: Instagram/ @ceciliamilone.

La respuesta del conductor no se hizo esperar y aprovechó el aire de Intrusos para defenderse: "Yo le dije que no la traté ni de viuda, ni de loca, ni de obsesiva, ni de roba marido, nada de eso. La dramatización con escenas que no pasaron, fue una dramatización con escenas que acá, la hija de Chico Novarro confirmó", expresó de manera firme.

El descargo de Adrián Pallares:

"Yo creo que ella está convencida que acá hay una especie de complot, entre nosotros, la prensa y que Nito Artaza tiene algo que ver. Y la verdad que no lo sentí como algo agradable, sinceramente no me gustó. Ese 'mirá que me voy a enojar con vos', yo me lo tomé feo", cerró Adrián.