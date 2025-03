Luis Ventura criticó a Jorge Rial y Viviana Canosa con una filosa opinión sobre su reencuentro

En medio del conflicto entre Jorge Rial y su hija Morena, Luis Ventura volvió a arremeter contra el conductor y Viviana Canosa tras su reencuentro en televisión. Consultado por Esteban Trebucq sobre sus declaraciones, el presidente de APTRA no se guardó nada y fue contundente.

El regreso de Canosa a la pantalla de El Trece no dejó indiferente a nadie porque en el estreno de su nuevo ciclo, Viviana en Vivo, contó con un invitado de lujo: Jorge Rial. Después de más de 20 años sin cruzarse, ambos compartieron un mano a mano cargado de confesiones y recuerdos que sacudieron los medios. Sin embargo, no todos los periodistas vieron con buenos ojos este regreso. Ventura, que es excompañero de los dos, no tardó en expresar su opinión sobre la entrevista.

La crítica de Luis Ventura al reencuentro de Jorge Rial y Viviana Canosa

Luis Ventura fue tajante al referirse al diálogo que mantuvieron Viviana y Jorge en la TV. En su participación en el programa Bondi Live, el periodista no dudó en lanzar duras críticas al asegurar que la nota tenía "poco contenido y mucha mentira". Según el comunicador, la química entre los presentadores fue evidente, pero el valor de lo que se discutió en la conversación no fue suficiente para satisfacer a los que esperaban algo más profundo.

Ventura se mostró escéptico respecto a la charla y remarcó que, aunque la nota fue de impacto, no tenía el contenido que muchos deseaban. "Mintieron. ¿Ahora son buenos los dos? Yo estaba presente y escuchaba y veía. Una cosa es que te cuenten, otra cosa lo que vos ves, lo que vos hablás en el mano a mano", afirmó con total franqueza.

En cuanto a su vínculo con Rial, Ventura dijo que no siente respeto por él, ya que mencionó que se sintió traicionado en el pasado. "Si alguien te cag..., ¿lo querés? No. Yo creo que me cag... con la ternura, con la amistad, con la lealtad", agregó.

El reencuentro de Jorge Rial y Viviana Canosa que dividió opiniones

La entrevista entre Viviana Canosa y Jorge Rial tuvo momentos de revelaciones íntimas, pero también de confrontación, como cuando Canosa le dijo a su colega que le tuvo miedo. "Te tuve miedo a vos como a ningún hombre en mi vida", le dijo, a lo que Jorge reaccionó con una sonrisa pícara, preguntándose por qué ella sentía eso.

El regreso de Canosa a la televisión, con su nuevo ciclo y su reunión con Rial, volvió a poner en evidencia la complicada dinámica entre ambos periodistas. Mientras algunos valoran la sinceridad de este momento, otros, como Ventura, cuestionaron la falta de autenticidad.